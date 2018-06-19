【失守三千】恐慌蔓延逾４５０股跌停，創業板插水５％滬指挫３％

《經濟通通訊社１９日專訊》中美貿易戰升級，外部環境趨向惡化令中國經濟面臨的風險進

一步加大，人行今日加碼ＭＬＦ投放維穩，仍無力為市場釋出暖意，恐慌蔓延，Ａ場午後愈跌愈

深，跌停個股逾４５０隻。

滬綜指跌幅繼續擴大，現挫３﹒１７％，最低見２９２０點為２０１６年７月以來的最低。

深成指瀉４﹒３％。

創業板指大跌５％，創２０１５年１月以來新低。（ｃｔ）

