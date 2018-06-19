【失守三千】貿易戰升溫惹恐慌，滬指收挫３﹒８％二千九失而復得



《經濟通通訊社１９日專訊》美國政府公布對華５００億美元商品加徵額外關稅的清單６小

時後，中國政府立即發布同等規模的反制措施，然而特朗普仍沒願收手，再指示美國貿易代表確

定準備加徵１０％關稅的２０００億美元中國商品。美國對華態度強硬，顯示此前兩國磋商毫無

效果，中美貿易戰升級。

中美貿易戰升級，外部環境趨向惡化令中國經濟面臨的風險進一步加大。人行今日逆回購加

ＭＬＦ雙管齊下加碼放水，仍無力為市場釋出暖意，小米ＣＤＲ急剎車亦加重市場憂慮流動性緊

張，恐慌蔓延。

滬綜指開市即失守３０００點，午後跌勢絲毫未減，盤中曾穿２９００關口，低見２８７１

點，為２年以來新低，惟尾盤一批「中字頭」股份倒升，帶領滬綜指收復２９００關，最終收報

２９０７﹒８２點，挫３﹒８％。

科技股作為貿易戰重災區，拖累深成指重創５﹒３１％，報９４１４﹒７６點，創逾２年新

低；創業板更大瀉５﹒７６％，創３年半新低，報１５４７﹒１５點。

Ａ股連續兩日大跌，出現資金逃亡潮，全日兩市成交額達４７３７億元，較上個交易日

（１５日）全日還要多出３２﹒９９％。

兩市一共有３１６２隻股份向下，佔總Ａ股數量超過九成，其中近１５７０隻股份跌幅超過

９％，近千隻股份跌停。



＊戰火升級股市地震，中字頭倒升托市＊



Ａ股尾盤一批「中字頭」股份倒升，滬指二千九心理關口失而復得，市場推測是國家隊入場救

市。國壽（滬：６０１６２８）今日曾跌２﹒２２％，收市倒升１﹒０５％；中交建

（滬：６０１８００）盤中曾軟２﹒１２％，收市升１％，神華（滬：６０１０８８）升１％，

工行（滬：６０１３９８）揚０﹒７％

美國將針對「中國製造２０２５」的戰略產業加徵額外關稅，通信設備產業曾被寄望「彎道

超車」領先世界，結果今成重災區，中天科技（滬：６００５２２）、波導股份

（滬：６００１３０）、金亞科技（深：３０００２８）、新易盛（深：３００５０２）、百華

悅邦（深：３００７３６）等５５隻股份齊齊跌停。



＊券商股震撼大挫，工業富聯首錄跌停＊



股市大跌引發資金逃亡潮，券商股大跌。浙商證券（滬：６０１８７８）、財通證券

（滬：６０１１０８）等六股跌停。

新上市獨角獸工業富聯（滬：６０１１３８）同受影響，今日跌停板，報２０﹒３２元。新

能源電池獨角獸寧德時代（深：３００７５０）雖然今日Ａ股大挫，但仍未開板，錄得連續第六

日一字漲停，報５８﹒３元，超越溫氏股份（深：３００４９８），成為創業板總市值最高的上

市公司。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６２１﹒１２ －３﹒５３



上證綜合指數 ２９０７﹒８２ －３﹒７８ ２４１２﹒００

深證綜合指數 １５９４﹒０５ －５﹒７７ ２３２５﹒００



上證Ｂ股指數 ２８７﹒０１ －５﹒３６ ３﹒２５

深證Ｂ股指數 １０６１﹒９６ －４﹒６７ ２﹒５８



上證１８０指數 ７８４７﹒５６ －２﹒９９

上證３８０指數 ４７３６﹒２３ －６﹒０７



深證成份指數 ９４１４﹒７６ －５﹒３１

中小創新指數 １８３８﹒２８ －６﹒８０

深圳創業板指數 １５４７﹒１５ －５﹒７６



