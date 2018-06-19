【失守三千】Ａ股暴跌，滬綜指插４％失２９００點

《經濟通通訊社１９日專訊》中美貿易戰升級，外部環境趨向惡化令中國經濟面臨的風險進

一步加大。人行今日加碼ＭＬＦ投放維穩，仍無力為市場釋出暖意，小米ＣＤＲ急剎車亦加重市

場憂慮流動性緊張，恐慌蔓延，Ａ場午後愈跌愈深，目前跌停個股近千隻。

滬綜指跌幅擴大，現挫４％，報２８９６﹒９４點，連失３０００、２９００點關。

創業板指更插水６％。（ｃｔ）

