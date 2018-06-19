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19/06/2018 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２８２點子，報６﹒４４５０

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４２３５，較上個交易日升
７１點子。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早開始大跌２８２點子，報６﹒４４５０，上個交易
日即期匯率收盤報６﹒４１６８。（ｌｃ）

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