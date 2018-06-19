【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２８２點子，報６﹒４４５０

《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４２３５，較上個交易日升

７１點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早開始大跌２８２點子，報６﹒４４５０，上個交易

日即期匯率收盤報６﹒４１６８。（ｌｃ）

