《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４７４２，
較上個交易日４時３０分收盤價跌５７４點子，創逾５個月新低。全日在６﹒４７６９至
６﹒４４３２之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２４３點子，報６﹒４７９０。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４２３５，較上個交易日升７１點子。（ｌｃ）
19/06/2018 16:39
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期大跌５７４點子，創逾５個月新低
《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４７４２，
較上個交易日４時３０分收盤價跌５７４點子，創逾５個月新低。全日在６﹒４７６９至
６﹒４４３２之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２４３點子，報６﹒４７９０。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４２３５，較上個交易日升７１點子。（ｌｃ）
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