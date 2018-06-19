【聚焦人幣】人幣兌一美元即期大跌５７４點子，創逾５個月新低

《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４７４２，

較上個交易日４時３０分收盤價跌５７４點子，創逾５個月新低。全日在６﹒４７６９至

６﹒４４３２之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２４３點子，報６﹒４７９０。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４２３５，較上個交易日升７１點子。（ｌｃ）

