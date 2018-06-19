【人行放水】人行逆回購、ＭＬＦ利率持平，淨投放２５００億

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期高峰、政府債券發行繳款、人行逆

回購到期等因素的影響，同時彌補銀行體系中長期流動性缺口，今日進行的７００億元（人民幣

．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；２００億元１４天期逆回購中標利率持平

，為２﹒７％；１００億元２８天期逆回購中標利率持平，為２﹒８５％。

此外，人行還進行一年期２０００億元的ＭＬＦ，利率持平３﹒３％。

公開市場今日有５００億元逆回購到期，即今日淨投放２５００億元。（ｌｃ）

