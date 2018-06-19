《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期高峰、政府債券發行繳款、人行逆
回購到期等因素的影響，同時彌補銀行體系中長期流動性缺口，今日進行的７００億元（人民幣
．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；２００億元１４天期逆回購中標利率持平
，為２﹒７％；１００億元２８天期逆回購中標利率持平，為２﹒８５％。
此外，人行還進行一年期２０００億元的ＭＬＦ，利率持平３﹒３％。
公開市場今日有５００億元逆回購到期，即今日淨投放２５００億元。（ｌｃ）
19/06/2018 09:56
【人行放水】人行逆回購、ＭＬＦ利率持平，淨投放２５００億
《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期高峰、政府債券發行繳款、人行逆
回購到期等因素的影響，同時彌補銀行體系中長期流動性缺口，今日進行的７００億元（人民幣
．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；２００億元１４天期逆回購中標利率持平
，為２﹒７％；１００億元２８天期逆回購中標利率持平，為２﹒８５％。
此外，人行還進行一年期２０００億元的ＭＬＦ，利率持平３﹒３％。
公開市場今日有５００億元逆回購到期，即今日淨投放２５００億元。（ｌｃ）
|興證快訊19/06/2018
世界盃魔咒月
|國際動態19/06/2018
Google入股京東 助中國貨攻全球
|生財有道15/06/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－裕元系】世盃帶動國際體品銷售 代工零售商續看好
|中國故事15/06/2018
【北京特寫】太陽能快遞車增運力 京東黑科技助攻618
|FOCUS15/06/2018
【FOCUS】侵侵「過河拆橋」關稅恐至 中國企硬惟底氣成疑
|專訪15/06/2018
眾安在線：監管架構帶來更多競爭，但亦帶來更多可能性
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰