《經濟通通訊社１９日專訊》中美宣布互加關稅加重市場悲觀情緒，令Ａ股今日大挫跌破
３０００點。富國基金分析指，本次滬綜指跌破３０００點前，市場並未出現明顯拉升，估值也
處於歷史低位，主要受國內違約事件增多等短期事件引發，更多為悲觀情緒性影響。從這個角度
來看，短期市場仍有可能繼續下跌，但中期有望企穩，而長期則有望出現修復行情。（ｌｃ）
19/06/2018 14:49
【失守三千】富國基金：受違約事件及悲觀情緒影響，Ａ股失三千
《經濟通通訊社１９日專訊》中美宣布互加關稅加重市場悲觀情緒，令Ａ股今日大挫跌破
３０００點。富國基金分析指，本次滬綜指跌破３０００點前，市場並未出現明顯拉升，估值也
處於歷史低位，主要受國內違約事件增多等短期事件引發，更多為悲觀情緒性影響。從這個角度
來看，短期市場仍有可能繼續下跌，但中期有望企穩，而長期則有望出現修復行情。（ｌｃ）
|FOCUS19/06/2018
【FOCUS】侵侵「恫嚇」翻倍 中國須牢記日本「再寬鬆」教訓
|興證快訊19/06/2018
世界盃魔咒月
|國際動態19/06/2018
Google入股京東 助中國貨攻全球
|生財有道15/06/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－裕元系】世盃帶動國際體品銷售 代工零售商續看好
|中國故事15/06/2018
【北京特寫】太陽能快遞車增運力 京東黑科技助攻618
|FOCUS15/06/2018
【FOCUS】侵侵「過河拆橋」關稅恐至 中國企硬惟底氣成疑
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰