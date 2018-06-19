【失守三千】富國基金：受違約事件及悲觀情緒影響，Ａ股失三千

《經濟通通訊社１９日專訊》中美宣布互加關稅加重市場悲觀情緒，令Ａ股今日大挫跌破

３０００點。富國基金分析指，本次滬綜指跌破３０００點前，市場並未出現明顯拉升，估值也

處於歷史低位，主要受國內違約事件增多等短期事件引發，更多為悲觀情緒性影響。從這個角度

來看，短期市場仍有可能繼續下跌，但中期有望企穩，而長期則有望出現修復行情。（ｌｃ）

