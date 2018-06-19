【擁抱新經濟】工銀瑞信申請註冊「類獨角獸基金」，主力抽新股

《經濟通通訊社１９日專訊》早前中證監批准六家基金註冊獨角獸戰略配售基金，其他基金

公司亦打算推出類似產品。中證監官網顯示，工銀瑞信基金管理有限公司申請註冊一款工銀瑞信

戰略新興產業混合型證券投資基金。據內媒引述資深業內人士分析稱，工銀瑞信推出的是首個「

類獨角獸」基金。

「類獨角獸」基金其與早前六家獨角獸基金一樣，將認購獨角獸新股作為基金主要策略，但

該基金不具備優先配售的權利，故不能完全獲配對應企業股票；而其可能不設封閉期鎖定，流動

性更好。報道指其他基金公司也在籌備同類基金。（ｅｙ）

