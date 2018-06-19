《經濟通通訊社１９日專訊》早前中證監批准六家基金註冊獨角獸戰略配售基金，其他基金
公司亦打算推出類似產品。中證監官網顯示，工銀瑞信基金管理有限公司申請註冊一款工銀瑞信
戰略新興產業混合型證券投資基金。據內媒引述資深業內人士分析稱，工銀瑞信推出的是首個「
類獨角獸」基金。
「類獨角獸」基金其與早前六家獨角獸基金一樣，將認購獨角獸新股作為基金主要策略，但
該基金不具備優先配售的權利，故不能完全獲配對應企業股票；而其可能不設封閉期鎖定，流動
性更好。報道指其他基金公司也在籌備同類基金。（ｅｙ）
19/06/2018 14:28
【擁抱新經濟】工銀瑞信申請註冊「類獨角獸基金」，主力抽新股
《經濟通通訊社１９日專訊》早前中證監批准六家基金註冊獨角獸戰略配售基金，其他基金
公司亦打算推出類似產品。中證監官網顯示，工銀瑞信基金管理有限公司申請註冊一款工銀瑞信
戰略新興產業混合型證券投資基金。據內媒引述資深業內人士分析稱，工銀瑞信推出的是首個「
類獨角獸」基金。
「類獨角獸」基金其與早前六家獨角獸基金一樣，將認購獨角獸新股作為基金主要策略，但
該基金不具備優先配售的權利，故不能完全獲配對應企業股票；而其可能不設封閉期鎖定，流動
性更好。報道指其他基金公司也在籌備同類基金。（ｅｙ）
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