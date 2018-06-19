【債務風險】瑞銀：中國第三季１﹒４萬億人幣債務存兌付風險

《經濟通通訊社１９日專訊》中國政府號召去槓桿，不斷收緊貸款融資政策，導致個別

公司引發連串債務違約，且風波不斷對外蔓延。外電引述瑞銀資產管理指，中國困難企業第三季

度合共有１﹒４萬億元人民幣債務到期，中國政府為免更多企業陷入財困，或軟化去槓桿立場。

瑞銀資產管理預計，中國或將開始允許資金回流進某些行業，或是通過降準及中期借貸便利

（ＭＬＦ）放水。

數據顯示，中國非金融企業平均發債成本處於三年高位，今年發生了至少１７次企業債券逾

期欠付事件。（ｅｙ）

