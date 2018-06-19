《經濟通通訊社１９日專訊》在岸人民幣兌美元逼近６﹒４７關口，最低至６﹒４６８４，
創１月１２日來新低，較上周五（１５日）夜盤跌超３００點。（ｌｃ）
19/06/2018 14:56
【聚焦人幣】在岸人民幣續跌，逼近６﹒４７關口
《經濟通通訊社１９日專訊》在岸人民幣兌美元逼近６﹒４７關口，最低至６﹒４６８４，
創１月１２日來新低，較上周五（１５日）夜盤跌超３００點。（ｌｃ）
|FOCUS19/06/2018
【FOCUS】侵侵「恫嚇」翻倍 中國須牢記日本「再寬鬆」教訓
|興證快訊19/06/2018
世界盃魔咒月
|國際動態19/06/2018
Google入股京東 助中國貨攻全球
|生財有道15/06/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－裕元系】世盃帶動國際體品銷售 代工零售商續看好
|中國故事15/06/2018
【北京特寫】太陽能快遞車增運力 京東黑科技助攻618
|FOCUS15/06/2018
【FOCUS】侵侵「過河拆橋」關稅恐至 中國企硬惟底氣成疑
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰