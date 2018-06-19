【貿易開戰】中國外交部敦促美國停止傷害性的貿易言論和行為

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外交部發言人耿爽今日在例行記者會上敦促美國停止傷害

性的貿易言論和行為。他強調，中方不想打貿易戰，但也不怕打貿易戰。

美國總統特朗普早前威脅將對２０００億美元的中國商品加徵１０％關稅。（ｌｃ）

