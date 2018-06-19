《經濟通通訊社１９日專訊》外交部發言人耿爽今日在記者會上表示，關於北韓領導人金正
恩此次訪華的情況，請保持密切關注，中方會及時發布消息，到時候一切都會明朗。
耿爽說，我們希望此訪有助於進一步深化中朝關係，加強雙方在重大問題上的戰略溝通，促
進地區的和平與穩定。
朝鮮勞動黨委員長、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩於今明兩日對中國進
行訪問。（ｌｃ）
19/06/2018 17:09
【朝鮮局勢】外交部：希望金正恩訪華深化中朝關係，加強戰略溝通
《經濟通通訊社１９日專訊》外交部發言人耿爽今日在記者會上表示，關於北韓領導人金正
恩此次訪華的情況，請保持密切關注，中方會及時發布消息，到時候一切都會明朗。
耿爽說，我們希望此訪有助於進一步深化中朝關係，加強雙方在重大問題上的戰略溝通，促
進地區的和平與穩定。
朝鮮勞動黨委員長、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩於今明兩日對中國進
行訪問。（ｌｃ）
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