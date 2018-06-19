《經濟通通訊社１９日專訊》小米暫緩發行ＣＤＲ，市場擔心將影響一眾獨角獸戰略配售基
金的發行，內媒引述消息人士指，短期單一公司上市節奏變化不會對獨角獸基金產生巨大影響，
未來還會有很多標的可供選擇。
報道引述基金業內人士指，「目前相關工作正在進行中，相信隨著結束募集，最快本周就會
有基金公司公告戰略配售基金成立。」基金結束募集後須進行驗資並向中證監備案，一般需要１
至２星期的時間。（ｅｙ）
19/06/2018 17:16
【擁抱新經濟】內媒：獨角獸基金料正進行驗資工作，最快本周成立
《經濟通通訊社１９日專訊》小米暫緩發行ＣＤＲ，市場擔心將影響一眾獨角獸戰略配售基
金的發行，內媒引述消息人士指，短期單一公司上市節奏變化不會對獨角獸基金產生巨大影響，
未來還會有很多標的可供選擇。
報道引述基金業內人士指，「目前相關工作正在進行中，相信隨著結束募集，最快本周就會
有基金公司公告戰略配售基金成立。」基金結束募集後須進行驗資並向中證監備案，一般需要１
至２星期的時間。（ｅｙ）
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