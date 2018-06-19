【ＦＯＣＵＳ】侵侵「恫嚇」翻倍，中國須牢記日本「再寬鬆」教訓

周末前後６小時內，中美各自就向對方價值５００億美元商品開徵２５％關

稅「晒馬」。不過，《新華社》周一（１８日）題為「以戰止戰，不得不為」時評的造勢之聲未

落，侵侵即火速發表聲明，指示美國貿易代表確定價值２０００億美元中國商品，準備加徵１０

％關稅，較其此前「恫嚇」的１０００億美元規模翻倍。

無論是５００億、１０００億還是２０００億，拋開關稅的籌碼遊戲，美國核心目的仍是劍

指中國「實質性的結構改革」，最終影響的將是中國正在進行的「轉變發展方式、優化經濟結構

、轉換增長動力」攻關。隨著全面貿易戰威脅漸增，呼籲人行「放鬆」之聲此起彼伏，中國是被

逼重回放水老路還是頂住壓力加快改革，風險都不可不防。



＊離岸人民幣下一重要支撐６﹒５１７０＊



官方如何回擊「狂人」的最新挑釁料最快今日揭盅，Ａ股、港股今早先行震散，開盤各自失

守３０００點、３００００點大關，恆指更急插逾６００點或２％。離岸人民幣兌美元低見

６﹒４６６３，錄２０１７年６月以來首次跌穿２００天移動均線，下一個重要支撐將下試

６﹒５１７０。

中國商務部周六（１６日）凌晨祭出的最新報復清單，雖然移除了去年自美進口額逾百億美

元的飛機，但就加入包括大豆、肉類等大量農產品，芝商所（ＣＭＥ）的大豆期貨錄單周急跌逾

６％的近兩年最大跌幅。

貿易戰升級之勢拖累經濟增長前景，有「銅博士」之稱的倫敦銅價率先反應，最近３個交易

日累跌４％，為２月９日以來最大跌幅。而為規避關稅報復措施，特斯拉據悉已停止接受中國買

家定制Ｓ和Ｘ車型的新訂單。



＊轟中國最具掠奪性，貿易戰短期難休兵＊



經歷鶴叔赴美，努欽、羅斯來華等中美前後三輪貿易談判，中美貿易衝突不降反升，背後原

因或可從特朗普周一（１９日）最新聲明一窺端倪。「我們將繼續使用一切可用之工具，為全體

美國人創造一個更好、更公平的貿易體系（ａ ｂｅｔｔｅｒ ａｎｄ ｆａｉｒｅｒ

ｔｒａｄｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ）。」

何謂對美國更好、更公平的貿易體系？美國貿易談判代表辦公室稍早在提交國會的《國別貿

易壁壘評估報告（ＦＯＲＥＩＧＮ ＴＲＡＤＥ ＢＡＲＲＩＥＲＳ）》的中國部分特別提及，

「中國製造２０２５」以犧牲、損害外國產業及技術為代價，並在很大程度上使用「前所未有的

」限制、利用、歧視外國企業等工具。

美國國務卿蓬佩奧最新亦稱，過去幾周來中國領導人一直聲稱要開放和全球化，但這只是一

個笑話，中國是當今世界上對其他國家最具掠奪性的經濟政府。

由於中美各自視為核心利益和致命威脅，貿易戰勢難短期內休兵，債市、股市震盪，會否

波及三萬億外儲「護城河」支撐的匯市，以及限售限購令暫凍的樓市，人民銀行最新成立國際金

融風險跟蹤組，或已顯示高層的警覺。



＊延續樓市繁榮，日本釀「失落的十年」＊



此外，下調存準率（ＲＲＲ）、增加商業銀行貸款配額、加大抵押補充貸款（ＰＳＬ）投放

、加快發行地方債及政府財政支出等措施料亦陸續有來。不過，硬幣總有兩面，在面對外部壓力

時，若無法堅持改革而重拾貨幣寬鬆刺激，延續房地產市場繁榮，日本於日美貿易戰後迎來「失

去的十年」就是最好的前車之鑑。

從此角度看，內地近期出台的包括省級國地稅在分立２４年後宣告合併、全國統一不動產登

記信息平台實現全國聯網、個稅起徵點擬提高逾四成至每月５０００元等多項政策都引人遐想。

侵侵讓資本市場頭痛的同時，也或許無意中成為推進中國財稅、土地、住房等結構性改革，撼動

既得利益者的「鯰魚」。《經濟通通訊社 俞瑾》

