《匯市縱橫－蕭啟洪》節分端午自誰言，萬古傳聞為屈原

《匯市縱橫》美朝峰會於上周二（１２日）在新加坡舉行，美國總統特朗普與北韓領袖金正

恩發表聯合聲明，同意朝鮮半島無核化。特朗普看似不戰而屈人之兵，促使了朝鮮半島無核化，

但金將軍收穫更豐，北韓沒有為棄核作出任何承諾，便獲得了美國的「安全保證」，特朗普當日

更表示將會取消美韓軍演，使日本及南韓兩地的右派甚至美國軍方都感到驚訝。

美韓軍演源於１９５３年韓戰結束後，美韓兩國簽訂《美韓共同防禦條約》，自此美軍駐守

在南韓，每年定期舉行軍演。美國亦早於１９５１年與日本簽訂《日本和美國之間的安全保障條

約》，亦即現今的《美日安保條約》。美國大兵於日韓兩地的駐軍是為圍堵中國崛起的第一島鏈

（Ｆｉｒｓｔ Ｉｓｌａｎｄ Ｃｈａｉｎ）布局之一，特朗普突然衝口而出表示將取消美韓軍

演，幾乎等於廢除南韓於第一島鏈的作用，反映出特朗普急於優先處理北韓核問題，意圖把北韓

納入自己的勢力範圍。



＊美國自己逼入「修昔底德陷阱」＊



峰會後不到一周，美國上周五（１５日）公布對中國落實針對「中國製造２０２５」戰略的

５００億美元的商品加徵２５％關稅，變相毀掉了之前達成的貿易共識。中方隨即宣布，對同等

價值的美國商品加徵２５％的關稅作回應。有留意本欄的讀者會注意到筆者３月時已先後指出美

國對華鷹派上場，貿易政策劍指中方，華府或有意把自己逼入「修昔底德陷阱」

（Ｔｈｕｃｙｄｉｄｅｓ Ｔｒａｐ）。事實上，美國經濟造好，華府發動貿易戰的國內阻力相

對減少。美聯儲主席鮑威爾上周宣布加息０﹒２５厘，並認為加息反映美國經濟良好。５月零售

銷售按月升０﹒８％，創去年１１月來最大升幅，以及美國持續領取失業救濟人數更創４４年半

新低，美匯指數於９４水平受到支持。早前美國把亞太司令部改為「印太司令部」（Ｉｎｄｏ－

Ｐａｃｉｆｉｃ Ｃｏｍｍａｎｄ），印太地區成為戰略重心，而且暫時處理好北韓核問題，均

支持了美方對華的強硬態度。



＊「六國抗秦」對應現今國際關係＊



中美貿易磨擦的新聞於周一（１８日）端午節假日後依然充斥各大媒體，筆者恰巧想起春秋

戰國時期愛國詩人屈原的大時代背景。根據史記《屈原賈生列傳》記載，屈原是戰國時楚國的大

臣，對外倡議「六國抗秦」，後來秦國攻破楚國，屈原不忍看到秦國滅楚，投江自盡。唐代詩句

「節分端午自誰言，萬古傳聞為屈原。堪笑楚江空渺渺，不能洗得直臣冤。」正好表達了人們於

端午節對屈原的紀念。近日美國的貿易政策不止得罪中國，更開罪歐盟、加拿大等國，戰國時「

六國抗秦」的局面在現今的時空或可作參考。假如歐盟及加國日後相繼對美報復，匯市波動難免

大增，投資者不得不察也。



＊本周策略：候低買入美元兌日圓＊



歐元：前周建議候高於１﹒１８２０沽出歐元兌美元，已於１﹒１６２０平倉，獲利２００

點子。本周建議候高於１﹒１７２０沽出歐元兌美元，目標１﹒１５２０，止蝕１﹒１８８０。

日圓：本周建議候低於１０８﹒５０買入美元兌日圓，目標１１０﹒５０，止蝕

１０７﹒３０。



《永隆銀行司庫 蕭啟洪》

