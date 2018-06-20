《政經脈搏－許照中》嚴懲「向下炒」行為才是杜絕老千股不二法門

《政經脈搏》小米在本地上市的申請聆訊據說已經獲得通過，港股巿場下月初將迎來首隻「

同股不同權」的企業上市掛牌，為本地市場譜出新的里程碑，加上內地也在密鑼緊鼓籌備推出同

樣具有不同股權架構的ＣＤＲ，容納該類被形容為巨型「獨角獸」的企業回歸內地上市，不同股

權架構企業上市掛牌，可以預見將會是未來一段時間裡中，港巿場談論的焦點，其對於市場帶來

的效益必將受到高度的關注。



「同股不同權」企業上市，從來最受到關注的是，不同投票權的情況之下，只擁有「一股一

票」的股東於面對一股享有最少１０個投票權的股東，他們的利益如何可以獲得合理的保障，但

是誠如我前此所說，縱然傳統上從來都是「同股同權」的架構之下的市場，尤以本港巿場為例，

小股東的利益從來又何嘗有真正的得到保障？不然，本地市場有些上市股份，便不會遭受到隔鄰

的深圳交易所笑謔是「老千股」，在「深港通」開通的時候，曾勸喻內地的股民在利用「深港通

」投資港股的時候，千萬要小心不要錯誤投資在一些「老千股」的身上了。



＊部分大股東為上市企業為私人提款機＊



上市企業的負責人無論是否享有或者沒享有特殊投票權，最終還得看他個人的品格是否抱有

「企業的良心」，長和系的李先生用心經營他創立的企業，讓他自己賺到了以天文數字計的錢，

名列全球有數的首富，但是他憑著企業的良心一直善待股東，共存共榮，讓投資在他的企業的股

份之股東人人都能夠獲利，因此他宣布榮休很多股東都依依不捨，紛紛親自出席歡送。



相反，也有些上巿公司的大股東把其控制的上市企業當作私人的提款機，巧立各種名目，不

斷榨取小股東的利益以自肥，最終，他們控制的企業的業績固然毫無表現，甚至連年虧損，然而

儘管他們企業的股價因此下跌，長期浮游於毫子或仙股之間，然而，這樣卻無損他們自己的生活

質素，他們依然活躍於上流社交界之間，住豪宅，享盡奢華，但是此前高價投資在他們控制的企

業身上的小股東卻如陷深淵，永無脫身的機會。



＊港交所措施成效有限＊



說到上述後者這個情況與及所謂「老千股」，很自然便會令人聯想到本地某些上市企業的大

股東明地裏，暗地裏把他們企業的股價不斷的「向下炒」的問題，這股歪風自９０年代後期開始

吹起，一直便成為某些上市企業大股東魚肉小股東的不二法門，筆者當年便曾經在我的專欄發表

過多篇，後來也收輯在我於２００５年出版的「我看香港證券市場」書內的文章，揭露了他們「

向下炒」的勾當，可是經過將近２０年，這種行為卻依然在市場不斷的上演，從來沒有獲得竭止

過，直到最近，港交所（００３８８）才祭出了目的在制止大股東把股價向下炒的措施，禁止上

市企業進行會令累計價值攤薄達２５％或以上的供股計劃，公開招股及特定授權配股等行動。



港交所這姍姍來遲的措施，在我個人看來成效會是十分有限，因為「向下炒」繼而大幅度折

讓供股只是伎倆之一，供股、批股，再向下炒，到股價低至成為仙股之後，找個理由再來合股，

合股之後再向下炒，無休止的再進行批股、合股，這才是整個「向下炒」勾當的精髓所在。



因此，對慣性採用這些伎倆的企業進行嚴查，或施停牌，甚至把進行有關勾當的負責人員繩

之於法，才是根本解決「向下炒」及杜絕「老千股」的方法。

《六福金融主席兼行政總裁 許照中》

（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場）

