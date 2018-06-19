《陶冬天下－陶冬》美聯儲再動利率，歐央行首談退出

《陶冬天下》特金會取得了重大進展，美國聯儲如約加息，歐洲央行鴿派收縮，英國為脫歐

定出原則，俄羅斯沙特聯手揭開世界盃帷幕，最後美國挑起對華貿易制裁，中國政府強硬回應。

上周重大事件層出不窮，風險市場持續波動，市場風險偏好轉弱，美元走強，黃金並未顯現避險

天堂的本分。美國聯儲公開市場委員會加息２５點，明示今年會再加息兩次，這些均在市場預期

之中，但是貨幣當局對增長形勢的研判就偏向樂觀，儘管緩慢加息（ｇｒａｄｕａｌｉｓｍ）的

基調未變，市場認為聯儲的溫和程度有所降低，觸發美元指數升至９５﹒１３，而美國債市的反

應就相對較輕微。歐洲央行隨後宣布今年９月開始減少購債，年底停止ＱＥ，加息要拖到明年下

半年以後。儘管ＥＣＢ啟動貨幣環境正常化的程序，做法上被市場認為創造性鴿派

（ｃｒｅａｔｉｖｅｌｙ ｄｏｖｉｓｈ），歐元兌美元刷新今年新低，德國十年期國債利率見

０﹒４％。意大利財長發表迎合市場口味的講話，意大利２年期利率回落到０﹒６６％（曾幾何

時見過２﹒７３％）。俄羅斯與沙特在球場上刺刀見紅，閉門會議中則打算聯手增加石油產量，

布蘭特原油價格周五下挫到每桶７４美元。最重磅的消息發生在亞洲歐洲收市之後，白宮宣布對

中國５００億美元的科技產品課證懲罰性關稅，中國隨即表示對等額的美國農產品和汽車產品徵

稅，全球貿易秩序面臨戰後未有的挑戰，美股走軟。



上周美國聯儲預料出手加息，不過看點在於貨幣當局對經濟形勢的解讀。在近期增長、通脹

、勞工市場形勢一片大好的情況下，聯儲對於經濟形勢的表述趨向鷹派，同時擔心政府的財政政

策帶來經濟的進一步過熱。基於樂觀的形勢判斷，聯儲對今明年的利率前瞻性指導略見強硬，

２０２０年聯儲利率預測更高過長期中位數５０基點。貨幣當局基本上無視了目前出現的收益曲

線平緩化趨勢，也不認為利率曲線倒掛是一個經濟威脅。筆者看來，聯儲緩慢加息的基本準則沒

有變，只是第二季度的經濟數據進一步改善，失業率跌到數十年低位後，貨幣政策必須要跟上形

勢，鴿派的鮑威爾也要做做樣子，在大致維持過去的利率預測的同時，需要通過肢體語言表達對

經濟過熱的擔心。對此，分析員與媒體的解讀和債市價格表現之間是有分歧的，前者對貨幣政策

前景感到壓力，而十年期債市利率則反應不大。筆者對美國利率走勢的看法沒有改變，未來一年

聯儲會再加息四次，之後由經濟走勢決定。



相對於美國同行，歐洲央行的貨幣政策做出了指東打西的變招。歐洲經濟狀況自從去年以來

就好過預期，而且ＥＣＢ買債已經到了買無可買的地步，所以退出買債計劃勢在必行。歐洲央行

選擇６月宣布，而非等到７月，突顯ＥＣＢ表現強硬的算計。但是在舉措上，它卻拒絕９月停止

，而是選擇了兩步到位，同時更將加息的時機推後到明年下半年，所以市場人士稱其為鴿派的收

縮是有道理的，顯示出內心的鴿派意願。德拉吉的一句話，最反映歐洲貨幣決策層的心態「購債

計劃並沒有因為退出而消失，它已經成為政策工具箱的一部分」，換言之，目前所見的政策調整

不過是應因增長環境的一次換擋而已。至於加息更是如此，歐洲央行過往十年只加過兩次息，第

一次在２００８年金融危機之前，第二次在２０１１年歐債危機之前，相信決策者會十分謹慎，

筆者認為德拉吉２０１９年１０月離任之前都不會動利率。這就是美元與歐元將會面臨的走勢分

歧。



本周焦點，中美貿易糾紛以及全球效應、ＯＰＥＣ與俄羅斯的產能談判。英國與瑞士央行都

不會動利率，不過新興市場國家就有可能。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

