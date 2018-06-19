《股壇解碼－戴名》縮表留有後著；森美控股是否另一個匯源果汁

《股壇解碼》由於美國經濟復甦強勁，失業率持續不斷下降，通脹並沒有減速跡象，上周四

（１４日）美國聯儲局一如市場預期加息２５點子。美元在加息後越走越強，美匯指數突破了

９５的位置，走勢上完全沒有停步的意思。前年（１６年）的美匯指數也是在９５的位置橫行一

段時間，之後向上急速突破，造成後來的人民幣貶值預期和大量資金外流，投資者不要忘記當時

的美聯儲還沒有接連的加息。直到現時為止，中美利差已經出現倒掛的情況，而且美聯儲加息的

步伐一直在加快。就以今年為例，市場從剛年初預期加息兩次到現在全年加息最少四次的共識已

是天南地北的變化。



參考前年（１６年）的模式，美匯先在９５的位置附近徘徊，讓市場的警覺性降低後便突如

其來的抽升，估計這次美匯抽升的時機將在下次聯儲局加息之時。緊隨其後的上周五（１５日）

，美國再次針對中國的商品加徵關稅，表面上看是為了平衡貿易逆差，實際上是為了給縮表的效

果最大化。在貿易戰的旗號底下，各國手上的美元儲備隨著與美國的貿易減少而降低，加上聯儲

局不斷縮表，只要美匯突然大幅升值，引發市場對美元的急劇需求，資金急速的從非美元貨幣回

流美元，進一步推升美匯指數，蝴蝶效應下將刺破其他市場的資產泡沫。



＊聯儲局落井下石＊



阿根廷、土耳其、俄羅斯和印尼在上周四美國加息後都出現明顯的資金外流，最大原因是這

些國家的經濟結構過於單一，貿易長期處於逆差，加上大量以美元計價的外債，在美聯儲一而再

，再而三的加息步伐下，這些國家的市場可謂不堪一擊。



＊中國央行左右為難＊



剛公布的社會融資規模較大幅低於預期，當中離不開兩個原因，有企業借不到錢和有企業不

想借錢。整體融資規模收縮不利經濟復甦，預期這壓力在下半年將會更明顯，受累於信貸表現的

不振，相信內銀股短期內難有好表現。在嚴監管的前題下，實體經濟都出現融資難的情況，最終

結果將導致企業違約風險上升，由於越來越多的企業發債失敗，信用債收益率估計會愈抽愈高，

然後因為資金無以為繼而出現違約，活生生就是次按危機的翻版。如果央行選擇加息來對抗這一

輪由美元升值所引起的資金外流，那麼市場利率上行將會對經濟復甦進一步形成壓力。投資者要

留意的是中國１０年期國債的收益率要是升穿４％的話，小心又來一次股債雙殺。



＊恆指失方向＊



上周提到恆指牛證重貨區在２９９００點至３００００點之間，當時預計大盤會先下探

２９６００點再觸底回升。按上周五恆指在３０３０９點收盤計算，加上恆指最新的牛熊證街貨

比例剛好為５０：５０，在熊證街貨比例還沒有出現壓倒性的差距前，投資者要注意牛證重貨區

在２９０００至２９１００點之間，最多新增則在２９８００至２９９００這區間，相信大市暫

時調頭回升的機會很低。



中興通訊（００７６３）復牌股價暴跌超過四成，投資者可謂損失慘重，一隻年年賺錢的實

業股竟然出現單日跌幅超過４０％的情況，真的算是百年難得一遇，但相對中興通訊的牛證投資

者而言，他們可能做夢也沒想到手上的牛證開盤前就直接被強制收回，港股中還有多少像中興通

訊這樣的炸彈等著散戶也真的無從查究。看近期騰訊（００７００）的股價走勢讓我想起以前某

民間股神曾多次對媒體透露增持某些股票，言談間顯露信心十足，但這些股票的股價無獨有偶都

是潛水狀態，這樣買錯也太巧合了。



沽空機構ＧＭＴ Ｒｅｓｅａｒｃｈ日前發報針對多間內地體育品牌的沽空報告，本文早在

去年１０月便指出當時３６１度（０１３６１）的高管紛紛在高位套現，足以證明對行業後市不

看好，再細看這次ＧＭＴ的報告，多多少少引證了這點，投資者不要因為世界杯效應而對體育用

品股過分看好。



＊股票簡評：森美業績要看出廠價＊



森美控股（００７５６）主要從事以橙為主的農產品種植和銷售，製造和銷售非濃縮還原橙

汁，冷凍濃縮橙汁包括其他相關產品。集團的業務可以說是單一之中的單一，單一市場和單一物

種（橙），全部產品均在國內市場出售。大部分客戶從食品和飲料製造商，以至鮮果批發商和分

銷商，表面上集團的客戶分布從上游到下游都有，實際上就是一個供應商的身份，分別只在於供

應的是加工後的橙汁還是原個鮮橙，在產業鏈來說，原材料的供應商做的是最不賺錢的生意。森

美控股自家經營的橙園和生產廠房位於福建省和重慶，福建省的地理環境與國內其他的地區有分

別，夏天經常受颱風影響，天氣會否對產能有所影響就不得而知，既然集團決定落戶於此，投資

者也只好相信管理層的眼光。



其次是公司擁有接近３億的應收帳款，佔總收益高達９５％的比例，環比（中期報告）增加

１４２％也是讓人有點意外的地方。公司一年內到期的債務接近５億，傳聞其中的１﹒７億已有

銀行貸款支持，其餘接近３﹒３億的債務將透過獲取Ｃｒｅｄｉｔｌｉｎｅ來置換。如果傳聞屬

實的話，森美控股一直強調集團的業務發展和盈利能力（Ｅｂｉｔａ）都比較好，但債務置換方

面偏偏不採用發債、ＣＢ或者配股這些低成本的途徑，管理層是不希望攤薄股權（集團１０年來

沒有配股動作）還是市場不認可（長期低成交，配了股也難變現），加上據媒體報道集團手上現

金約４﹒５億，為何不運用這現金來償還全部或部分短期債務，這個也只有集團才知道。



森美控股近年銳意發展鮮搾橙汁（ＮＦＣ）業務，對集團來說是一個全新的業務範圍，不再

只是供貨商的角色，打造零售品牌需要投入相當多的資源和時間，在現階段是否一個好時機去開

拓零售業務是一個關鍵，而且品牌能否打造好也是一個未知數，同時讓人懷疑是否固有業務表現

不好才轉戰零售市場，畢竟舊有業務模式會比零售模式的簡單多，雖然零售業務邊際利潤高，但

要面對高銷售成本、季節性、倉存和損耗這些難以避免的問題，投資者要留意集團是否有足夠的

能力去營運一個品牌。



由於行業的獨特性，業績的增長主要來自出廠價的上漲還是量的增加，業績有多少受惠以上

因素也是值得關心的。如果從匯源果汁（０１８８６）和輝山乳業（０６８６３）的企業管治看

整個國內飲品行業，管治風險也是投資者要考慮的地方。投資者有貨在手宜沽貨離場，可考慮在

０﹒４５元附近買入。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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