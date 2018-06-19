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即市新聞

19/06/2018 10:45

【新股上市】有才天下今日起招股，入場費為７１７１﹒５４元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》有才天下信息技術（０６１００）公布主板上市計劃，今日（
１９日）上午九時正開始至２２日公開招股，下周五（２９日）上市，每股發售股份２８﹒５０
港元至３５﹒５港元，入場費為７１７１﹒５４元。摩根士丹利及摩根大通為聯席保薦人。
　　有才天下信息技擁有內地中高端人才線上服務平台「獵聘」，有才天下將於全球發售８８０
０萬股股份，當中在香港發售８８０萬股股份，其餘７９２０萬股國際配售股份，每手２００股
股份為單位買賣。
　　假設發售加為每股發售股份３５﹒５港元，公司將籌得２９﹒７９７５億港元。有才天下預
計將所得款項淨額４０％，即１０﹒７２７１億港元作提高研發能力及產品組合。另外，預計將
所得款項淨額１０％用作提高職位與求職者匹配及推薦的準確性；１０％用作開發人工智能語言
及面部表情識別認知技術；１０％用於拓展及開發線上企業培訓及人力資源管理服務；１０％用
於招聘合資格工程師。

＊集團佔有中國獵頭市場比例３０％＊　

　　有才天下主席戴科彬表示，對於公司於２０１５及２０１６年的虧損，集團於２０１４年為
打開中國市場進行融資，以進行推廣及開設分公司，因此需要大筆資金。去年營運效率也提升，
員工也提升至２０００多人。快速增長會帶來管理問題，因此亦需要內部提升才能夠帶來持續有
效率的增長。去年公司有增長同時成本及效率也有優化。
　　戴科彬表示，獵聘暫時沒有同類競爭者，佔有中國獵頭市場比例３０％，未來會繼續拓展。
他指出，獵聘現時超過９５％屬於企業客戶，對於未來增加個人客戶，增加更多個人客戶服務。
集團會把握網絡科技，例如視頻及移動支付功能，發展更多僱員培訓。有信心今年內有兩倍個人
客戶增長。（ｋｔ）

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