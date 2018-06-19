【新股上市】德勤維持今年香港集資１６００至１９００億港元預測

《經濟通通訊社１９日專訊》德勤會計師事務所公布，據其最新分析顯示，今年下半年香港

最少約有５隻集資最少１００億港元的新股，以新經濟模式運作並與金融服務、科技和消費行業

相關企業登場。

不過，由於申請上市名單顯示以中小型申請人為主，因此德勤維持預測，今年全年香港將有

大約１８０隻新股，集資１６００至１９００億港元。

德勤表示，由於可以滿足發行股票或ＣＤＲ要求的創新企業數目有限，而上市審核繼續從嚴

，預料今年下半年內地新股發行活動將與上半年相若，全年約有１２０至１６０間企業上市集資

１７００至２０００億元人民幣。而下半年Ａ股市場新股發行數量將以中小型製造、科技及消費

企業為重。

德勤預計，包括計劃於今年６月２１日至２８日開始進行股份買賣的新股在內，今年初至６

月底，香港將會有１０１隻新股，集資大約５０３億港元，即分別較去年同期升４９％及下跌８

％。

相反，Ａ股ＩＰＯ市場自今年起已一直維持緩慢勢頭，料該市場於本月底時大多會以６３隻

新股集資９３１億元人民幣，較去年同期分別下跌７４％及２６％。在今年至今全球第二大新股

工業富聯和其他大型新股發行的推動下，上交所以６４６億元人民幣集資總額超越深圳市場，後

者集資額預料會達２８６億元人民幣。（ｄｌ）

