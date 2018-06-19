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19/06/2018 14:32

【小米上市】德勤：延後發ＣＤＲ或因待本港市場消化新經濟模式

　　《經濟通通訊社１９日專訊》小米決定延遲ＣＤＲ發行，並先在香港上市。德勤中國全國上
市業務組聯席主管合夥人歐振興在記者會表示，小米上市出現不確定性是因為估值問題。
　　歐氏指，小米延後發行ＣＤＲ其中一個考慮點或為公司希望在香港上市後，等待股價穩定，
並讓市場消化其新經濟模式，再作ＣＤＲ發行。
　　歐振興指，ＣＤＲ為Ａ股國際化的長遠方向，但Ａ股的問題是市場上９０％參與者皆為散戶
。他相信，內地當局也很關注新經濟公司有否有溢價過高問題，及應如何平衡主要以散戶為主的
Ａ股市場。
　　德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人紀文和指，ＣＤＲ對中國資本市場為一項大改革，
認為可完善Ａ股市場。被問及ＣＤＲ會否影響香港市場時，他指，現時符合ＣＤＲ發行的公司不
多，亦可視作第二上市，因而未必會影響香港作為主要市場的地位。
　　另外，對於德勤維持今年香港ＩＰＯ集資額１６００至１９００億港元預測不變。歐振興表
示，因為今年下半年香港整體資本市場有不同因素影響，包括美國加息、美元強勢、中美貿易關
係轉趨緊張及脫歐持續不確定性等問題，所以下半年市場將會有很大波動。他又認為，該集資額
令香港市場排在全球新股集資排名中可列三甲。（ｄｌ）

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