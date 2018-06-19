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即市新聞

19/06/2018 18:23

【本港經濟】香港最新失業率為２﹒８％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》根據政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字（即今年３
月至５月的臨時數字），今年３月至５月經季節性調整的失業率為２﹒８％，與今年２月至４月
的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於１％的水平。
　　與今年２月至４月比較，在今年３月至５月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就
業不足率變動不一，但均幅度輕微。
　　總就業人數由今年２月至４月的３８６﹒６６萬人，下跌至今年３月至５月的
３８６﹒４９萬人，減少約１７００人。同期的總勞動人口亦由３９７﹒９５萬人下跌至
３９７﹒７２萬人，減少約２３００人。
　　失業人數（不經季節性調整）由今年２月至４月的１１﹒２９萬人下跌至今年３月至５月的
１１﹒２３萬人，減少約６００人。就業不足人數方面，今年３月至５月的數字為
４１０００人，與今年２月至４月的數字（４１１００人）大致相若。

＊勞工市場在短期內料會維持偏緊＊

　　勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在今年３月至５月依然偏緊。失業率（經季節性調
整）及就業不足率維持不變，分別為２﹒８％及１％。總就業人數繼續錄得穩健的按年升幅。
　　各行業的失業率與上一個期間比較，變動幅度輕微，但與一年前比較，大部分主要服務行業
的失業情況續見顯著改善。其中，受環球需求強勁，以及訪港旅遊業暢旺所支持，與貿易和旅遊
相關行業如進出口貿易業、零售業和住宿服務業的失業率錄得明顯按年跌幅。
　　展望未來，羅致光表示，鑑於經濟情況大致良好，勞工市場在短期內料會維持偏緊。然而，
政府會繼續密切留意外圍各項不明朗因素，以及本地勞工市場的發展。（ｃｙ）

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