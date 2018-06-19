《經濟通通訊社１９日專訊》據本地電台報道，市建局最快年底推售馬頭圍道項目，行政總
監韋志成透露，考慮以低於市價出售，預料可設有禁售期，並要求業主定期向大廈維修基金供款
。（ｃｙ）
19/06/2018 19:08
【本港樓市】馬頭圍道重建項目考慮以低於市價出售，料設禁售期
《經濟通通訊社１９日專訊》據本地電台報道，市建局最快年底推售馬頭圍道項目，行政總
監韋志成透露，考慮以低於市價出售，預料可設有禁售期，並要求業主定期向大廈維修基金供款
。（ｃｙ）
|生財有道19/06/2018
【貿易開戰】大摩：中美貿易戰擴大風險升 中港股市估值下調繼續
|FOCUS19/06/2018
【FOCUS】侵侵「恫嚇」翻倍 中國須牢記日本「再寬鬆」教訓
|興證快訊19/06/2018
世界盃魔咒月
|國際動態19/06/2018
Google入股京東 助中國貨攻全球
|生財有道15/06/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－裕元系】世盃帶動國際體品銷售 代工零售商續看好
|中國故事15/06/2018
【北京特寫】太陽能快遞車增運力 京東黑科技助攻618
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰