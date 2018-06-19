《經濟通通訊社１９日專訊》百度持股的齊家網是中國網上室內設計及建築平台，計劃在香
港首次公開發售（ＩＰＯ），發行２﹒４２億股，每股６﹒８元至９元，集資１６﹒５億至２１
﹒８億元。該股將於短時間內公開招股，６月２７日定價，７月５日開始交易。
據悉，浙江美大實業股份及Ｓｅａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ﹒作為基石投資
者，合計認購約３４００萬股股份。
中信里昂證券和高盛擔任聯席保薦人。（ｅｃ）
19/06/2018 13:03
【新股上市】消息指齊家網赴港上市，集資最多２１﹒８億元
《經濟通通訊社１９日專訊》百度持股的齊家網是中國網上室內設計及建築平台，計劃在香
港首次公開發售（ＩＰＯ），發行２﹒４２億股，每股６﹒８元至９元，集資１６﹒５億至２１
﹒８億元。該股將於短時間內公開招股，６月２７日定價，７月５日開始交易。
據悉，浙江美大實業股份及Ｓｅａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ﹒作為基石投資
者，合計認購約３４００萬股股份。
中信里昂證券和高盛擔任聯席保薦人。（ｅｃ）
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