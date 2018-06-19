【新股上市】消息指齊家網赴港上市，集資最多２１﹒８億元

《經濟通通訊社１９日專訊》百度持股的齊家網是中國網上室內設計及建築平台，計劃在香

港首次公開發售（ＩＰＯ），發行２﹒４２億股，每股６﹒８元至９元，集資１６﹒５億至２１

﹒８億元。該股將於短時間內公開招股，６月２７日定價，７月５日開始交易。

據悉，浙江美大實業股份及Ｓｅａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ﹒作為基石投資

者，合計認購約３４００萬股股份。

中信里昂證券和高盛擔任聯席保薦人。（ｅｃ）

