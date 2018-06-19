【北水炒Ｄ乜】北水淨流入逾４億，沽騰訊建行中芯買神華高鑫人保

《經濟通通訊社１９日專訊》美聯儲局加息四分一厘並發表鷹派言論，日內美國更將公布中

國進口產品關稅清單，中國經濟及股市面臨考驗。中港股市齊跌，北水上周五（１５日）再次出

現淨流入港股的局面，全日淨買盤錄４﹒０５億元人民幣；北水流入最多的個股為神華

（０１０８８）、高鑫零售（０６８０８）、中人保（０１３３９）及融創（０１９１８）；沽

售最多的個股為騰訊（００７００）、建行（００９３９）、中芯（００９８１）及蒙牛

（０２３１９）。

港股主板成交１１３２﹒３５億元，較上周四（１４日）升１７﹒８３％；港股通成交額

１２２﹒４４億，佔大市成交１０﹒８１％。

恆指上周五全日收跌１３０﹒６８點或０﹒４３％，報３０４４０﹒１７點，為６月份以來

最低位。



＊神華意外獲南下資金力捧，中興急瀉無損北水熱情＊



港股上周五受消息影響震盪下跌，但煤炭股意外回穩。神華上周五獲北水買入１﹒６２億，

股價微升０﹒２４％。高鑫零售繼續獲南下資金力捧，上周五位列北水買入第二位，流入額

１﹒４８億，惟股價跌３﹒８４％。人保價升０﹒７５％，亦獲北水買入１﹒３４億。

兩隻內地航空股亦獲北水流入，東航（００６７０）獲南下淨買盤５５７７萬元，價跌

０﹒２９％，南航（０１０５５）獲南下淨買盤１７４２萬元，價軟０﹒４５％。

中興通訊（００７６３）因中美兩國貿易關係劍拔弩張，和解出現變數，因美國兩大黨議員

均不支持減輕對中興的懲罰，總統特朗普將於本周會見參議院議員尋求共識。中興股價繼上周三

（１３日）大瀉逾四成後，上周五再挫１１﹒４９％，惟中興亦獲北水支持，淨流入４１３萬元

。



＊北水狂沽騰訊１１億，全周淨沽盤近２６億＊



北水還在沽售重磅股騰訊，勢頭不減反增，上周五單日南下資金沽走１１﹒３９億，上周累

計淨沽盤達２５﹒８８億，為全周最大北水沽壓個股，惟騰訊股價仍堅挺，跌２元或０﹒４９％

，收報４１０元；晶片股上周五表現亦弱，中芯國際（００９８１）被北水沽走７３５３萬元，

價跌２﹒７９％。

人行推中央國庫現金管理商業銀行定期存款操作１０００億元人民幣，及１０００億元人民

幣逆回購操作放水，惟內銀仍跌。建行跌１﹒０２％，上周五遭北水沽１﹒１１億。（ｅｙ）

