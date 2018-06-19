《日入而息》中美貿易戰憂全面爆發，市場恐慌港股暴瀉８４１點

《今天重點》﹡特朗普威脅對額外二千億美元中國商品徵一成關稅；貿易戰火重燃，美威脅

再加徵關稅，新華社稱以戰止戰；英鎊跌至７個月新低，受累貿易緊張局勢

及脫歐擔憂

﹡貿易戰升溫惹恐慌，滬指收挫３﹒８％二千九失而復得；富國基金表示受違

約事件及悲觀情緒影響，Ａ股失三千

﹡傳小米估值降至逾５５０億美元，ＣＤＲ估值惹爭議；小米表示推遲ＣＤＲ

發行申請，先在香港上市；小米ＣＤＲ計劃急剎車，概念Ａ股奧士康、京泉

華跌停



《即日市況》﹡中美貿易戰激化，中港股市暴瀉，恆指挫８４１點收２９４６８



《深滬股市》﹡貿易戰升溫惹恐慌，滬指收挫３﹒８％二千九失而復得



《美元匯價》﹡貿易戰美國子彈比中國多，避險令日圓轉強；歐元最新報１﹒１５４５╱

４９，日圓最新報１０９﹒８３╱８４



《公司業績》﹡添利工業（０００９３）年度虧轉盈８３１９萬元，不派末期息



《公司資訊》﹡太古地產（０１９７２）出售太古城中心第三及第四座，涉資１５０億元

﹡太和（００７１８）出售杭州物業，代價１５億元人民幣

﹡ＰａｙＭｅ提高增值上限至３萬元，可連結匯豐銀行戶口

﹡恆地（０００１２）「利奧坊．凱岸」將本周六加推８８單位；恆地北角君

譽峰特色戶呎價達５萬元，創項目新高

﹡有才天下（０６１００）今日起招股，入場費為７１７１﹒５４元

﹡金斯瑞（０１５４８）與清華合作，加快藥物研發與產業化

﹡碧桂園服務（０６０９８）今上市，黃鵬稱未來有更多第三方合作

﹡港鐵（０００６６）就沙中線土瓜灣站削鋼筋事件向政府交報告：一地盤監

工暪報

﹡匯控（００００５）昨日倫敦回購逾２０６萬股，涉資１４９４萬英鎊

﹡實力建業（００５１９）出資１﹒１億元人民幣參股南京養老服務公司

﹡翠華（０１３１４）在新加坡開設首間餐廳

﹡環球信貸（０１６６９）授出有抵押貸款４４０萬元，年息１２％

﹡中生製藥（０１１７７）治療帶狀皰疹後遺神經痛藥品獲註冊批件

﹡凱普松（００４６９）附屬台灣豐賓自願清盤

﹡國泰航空（００２９３）５月載客量跌０﹒８％，貨運量升８﹒２％

﹡嘉華國際（００１７３）嘉熙累售逾６２０伙，累計銷售金額５４億元

﹡藥明生物（０２２６９）擬折讓逾５％，配售５０００萬股



《國企紅籌》﹡中航國際（００１６１）掛牌售建材公司成都聚錦兩成權益

﹡昆明機床（００３００）首五個月營業收入１﹒８８億元，繼續停牌

﹡中證監收到中廣核電力（０１８１６）申請Ａ股上市材料

﹡ＴＣＬ多媒體（０１０７０）美國對華產品徵稅清單對公司並無影響

﹡北京首都國際機場（００６９４）５月份旅客輸送量升６﹒８％

﹡中廣核電力（０１８１６）台山核電嚴格遵循相關法規和監管要求開展項目

﹡中再保（０１５０８）首５月經由大地財產保險之保費升１９﹒６％

﹡中國財險（０２３２８）首５月保費收入按年升１５％

﹡中國太保（０２６０１）首５月壽險保險業務按年升１７﹒８％

﹡聯通（００７６２）５月份４Ｇ用戶淨增數２０７萬戶，較４月份大減

﹡人保集團（０１３３９）首５個月保費收入按年跌０﹒２５％

﹡中鐵建（０１１８６）在非洲累計建成鐵路與城軌超１萬公里



《神州民企》﹡世房（００８１３）暫不會加大在港地產投資，大灣區已有很多土地

﹡陽光能源（００７５７）附屬遭供應商索償３﹒９億美元，已適當撥備

﹡首控集團（０１２６９）入股ＫＳＩ教育，涉資逾３億元發股支付

﹡擎天（０１２９７）與平保（０２３１８）合作發展新型智慧城市產品

﹡合景泰富（０１８１３）董事會建議更改公司中英文名稱



《中國要聞》﹡內地個稅法迎第七次大修，起徵點調至每年６萬元人民幣；個稅法修正案草

案增反避稅條款堵稅收漏洞

﹡李迅雷稱房地產最大的問題是「上漲」

﹡Ｐ２Ｐ平台「唐小僧」被指無法提現，母企帳戶傳凍結

﹡谷歌５﹒５億美元入股京東，將中國電商模式推向海外

﹡京東６１８累計下單金額超１５９２億元人民幣

﹡財政部表示個稅修改後中等以下收入群體稅負下降明顯

﹡國務院批准可推廣的服務貿易創新發展試點２９條經驗

﹡端午假期國內遊客逾８９００萬人次，同比增近８％

﹡５月銀行結售匯順差１９４億美元，跨境資金流動平穩

﹡銀保監表示５月末商業銀行不良率１﹒９％

﹡人行逆回購、ＭＬＦ利率持平，淨投放２５００億；人行上海總部簡化境外

投資者進入中國銀行間債市備案

﹡工銀瑞信申請註冊「類獨角獸基金」，主力抽新股

﹡中證監銀保監發新規，支持創新企業上市或ＣＤＲ；「叫停ＩＰＯ」為假消

息，應嚴肅處理

﹡特斯拉否認停接中國新訂單，關稅因素不推薦選定制車

﹡商務部表示對美日進口氫碘酸產品收取保證金；商務部稱美方變本加厲徵稅

是訛詐，將做出強有力反制

﹡華為駁斥澳「安全顧慮」擔憂，稱在１７０國守法經營

﹡據報特朗普承諾不向中國組裝ｉＰｈｏｎｅ加徵關稅

﹡新版外商投資負面清單即將發布

﹡中國外交部敦促美國停止傷害性的貿易言論和行為；希望金正恩訪華深化中

朝關係，加強戰略溝通；奉勸美方回歸理性，停止損人不利己言行

﹡北京住建委表示繼續加強房地產市場調控，遏制投機炒房

﹡物流企業承租土地作商品倉儲，土地使用稅獲優惠減免

﹡大連沈陽表示新能源和清潔能源公交車佔比將達７５％

﹡內媒表示獨角獸基金料正進行驗資工作，最快本周成立

﹡螞蟻金服聯２７家基金結盟，提供ＡＩ技術助降成本

﹡發改委投資司召開金融機構座談會，對地產業開展分析



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒７％，報１０９０４﹒１９點



《其他消息》﹡張建宗稱希望為沙中線工程獨立調查委員會物色第二位成員

﹡侍產假明首讀，張建宗望議員盡可能不要提修訂

﹡證監會建議就非中央結算場外衍生工具制訂保證金規定展開諮詢

﹡政府擬研增第二層取消強積金對沖資助比例支援微企，料４年後實施

﹡香港最新失業率為２﹒８％

﹡德勤表示延後發ＣＤＲ或因待本港市場消化新經濟模式

﹡深股通額度全日流出９００萬；滬股通額度全日流出１９﹒８億

﹡德勤維持今年香港集資１６００至１９００億港元預測

﹡銅鑼灣駱克道４５４至４５６號全幢商住物業標售

（ｚｚ）

