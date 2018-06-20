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即市新聞

20/06/2018 08:02

《日出而作》道指挫２８７點，紐油跌逾１％，聯邦快遞甲骨文績佳

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４７００﹒２１　跌　　２８７﹒２６點╱１﹒１５％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７６２﹒５９　跌　　　１１﹒１６點╱０﹒４０％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７７２５﹒５８　跌　　　２１﹒４４點╱０﹒２８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６０３﹒８５　跌　　　２７﹒４８點╱０﹒３６％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２６７７﹒９７　跌　　１５６﹒１４點╱１﹒２２％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３９０﹒６３　跌　　　５９﹒８５點╱１﹒１０％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０﹒１１，歐元兌美元１﹒１５９７
　
　　《最新資訊》﹡亞特蘭大聯儲稱美經濟佳，惟認為年內只需再加息一次
　　　　　　　　﹡下年度可編配公屋，升６成達３﹒５萬伙
　　　　　　　　﹡元朗柏巒盡推３８伙，洋房３６６９萬元起
　　　　　　　　﹡綠表買家趕入市，上月１８７宗今年高
　　　　　　　　﹡日本眾議院通過賭場法案，參議院最快本周審議
　　　　　　　　﹡袁國強拒入基委會，譚惠珠任副主任
　　　　　　　　﹡西班牙首相棄提前大選
　　　　　　　　﹡受貿易憂慮道指回吐年內全部升幅，美債價上揚
　　　　　　　　﹡憂慮貿易戰美元日圓有追捧，歐央行偏鴿言論拖累歐元
　　　　　　　　﹡美國參議員呼籲在中興通訊問題上不應向特朗普屈服
　　　　　　　　﹡俄羅斯沙特撐增產，伊朗料意見分歧本周油組難有共識
　　　　　　　　﹡納瓦羅稱貿易爭端無進展，中國或低估特朗普決心
　　　　　　　　﹡倡延公僕退休年齡，獲行會通過
　　　　　　　　﹡澳至尊（０２０３１）料年度溢利增加約三倍
　　　　　　　　﹡昌興國際（００８０３）料全年虧損擴至最少１０﹒５億元
　　　　　　　　﹡金界（０３９１８）控股股東增持５４０萬股，代價３９６１萬
　　　　　　　　﹡創達科技（０１３２２）今早起停牌，待公布融資活動
　　　　　　　　﹡福晟（００６２７）斥６０００萬人幣增持湖南長沙物業發展項目
　　　　　　　　﹡藥明生物（０２２６９）控股股東折讓逾６％減持４﹒０８％權益
　
　　《國企紅籌》﹡眾安在線（０６０６０）首５月原保險保費收入３９﹒７億人幣

　　《神州民企》﹡同方泰德（０１２０６）控股股東增持１００萬股
　　　　　　　　﹡聯旺集團（０８２１７）預期全年由盈轉虧
　　　　　　　　﹡信義光能（００９６８）已申請分拆信義能源上市
　
　　《中國要聞》﹡官媒頭版齊撐市認為Ａ股不具備持續大跌基礎
　　　　　　　　﹡易鋼回應Ａ股波動受情緒影響，人行將把握好去槓桿力度
　　　　　　　　﹡新華社評論多種有利因素支撐Ａ股行穩致遠
　　　　　　　　﹡逾４０公司護盤，增持、回購或承諾不減持

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