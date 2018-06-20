《日出而作》道指挫２８７點，紐油跌逾１％，聯邦快遞甲骨文績佳

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４７００﹒２１ 跌 ２８７﹒２６點╱１﹒１５％

標普５００ ２７６２﹒５９ 跌 １１﹒１６點╱０﹒４０％

納斯達克 ７７２５﹒５８ 跌 ２１﹒４４點╱０﹒２８％

倫敦富時１００ ７６０３﹒８５ 跌 ２７﹒４８點╱０﹒３６％

法蘭克福ＤＡＸ １２６７７﹒９７ 跌 １５６﹒１４點╱１﹒２２％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３９０﹒６３ 跌 ５９﹒８５點╱１﹒１０％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０﹒１１，歐元兌美元１﹒１５９７



《最新資訊》﹡亞特蘭大聯儲稱美經濟佳，惟認為年內只需再加息一次

﹡下年度可編配公屋，升６成達３﹒５萬伙

﹡元朗柏巒盡推３８伙，洋房３６６９萬元起

﹡綠表買家趕入市，上月１８７宗今年高

﹡日本眾議院通過賭場法案，參議院最快本周審議

﹡袁國強拒入基委會，譚惠珠任副主任

﹡西班牙首相棄提前大選

﹡受貿易憂慮道指回吐年內全部升幅，美債價上揚

﹡憂慮貿易戰美元日圓有追捧，歐央行偏鴿言論拖累歐元

﹡美國參議員呼籲在中興通訊問題上不應向特朗普屈服

﹡俄羅斯沙特撐增產，伊朗料意見分歧本周油組難有共識

﹡納瓦羅稱貿易爭端無進展，中國或低估特朗普決心

﹡倡延公僕退休年齡，獲行會通過

﹡澳至尊（０２０３１）料年度溢利增加約三倍

﹡昌興國際（００８０３）料全年虧損擴至最少１０﹒５億元

﹡金界（０３９１８）控股股東增持５４０萬股，代價３９６１萬

﹡創達科技（０１３２２）今早起停牌，待公布融資活動

﹡福晟（００６２７）斥６０００萬人幣增持湖南長沙物業發展項目

﹡藥明生物（０２２６９）控股股東折讓逾６％減持４﹒０８％權益



《國企紅籌》﹡眾安在線（０６０６０）首５月原保險保費收入３９﹒７億人幣



《神州民企》﹡同方泰德（０１２０６）控股股東增持１００萬股

﹡聯旺集團（０８２１７）預期全年由盈轉虧

﹡信義光能（００９６８）已申請分拆信義能源上市



《中國要聞》﹡官媒頭版齊撐市認為Ａ股不具備持續大跌基礎

﹡易鋼回應Ａ股波動受情緒影響，人行將把握好去槓桿力度

﹡新華社評論多種有利因素支撐Ａ股行穩致遠

﹡逾４０公司護盤，增持、回購或承諾不減持

