《盤前攻略》中美貿戰形勢持續惡化，港股短線不宜失守２５０天線

《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普持續對中國就貿易問題上施壓，令環球股市震
盪，美股隔晚（１９日）顯著下挫，道指跌２８７點或１﹒１５％，收報２４７００點；標指跌
１１點或０﹒４％，收報２７６２點；納指軟２１點或０﹒２８％，報７７２５點。歐股三大指
數亦全線向下，英法德三大指數跌幅介乎２７點至１５６點。
＊貿易戰中方處於弱勢，滬深兩市昨創兩年低＊
貿易戰形勢惡化，特朗普近日多番表明會擴大對中國進口商品的關稅清單，美國國務卿蓬佩
奧亦同時批評中國的貿易行為是最基本的掠奪經濟學，市場亦普遍認為，中美貿易戰上，中方持
續處於弱勢位置，反擊力度不如美國強，加上中國經濟數據轉弱，人民幣匯價又持續下跌，市場
更因此擔心貿易戰會令中國經濟雪上加霜，滬指昨日最多重創１５０點或５％，低見２８７１點
，為２年以來新低，收報２９０７點，挫３﹒８％或１１４點。深成指重創５﹒３％或５２８點
，收報９４１４點，創逾２年新低。
恆指夜期收報２９５００點，升１２９點，高水３２點。港股ＡＤＲ比例指數升１２１點或
０﹒４％，報２９５８９點。預託證券造價全線反彈，匯控升１﹒２％，折合港元報
７５﹒５元。工行升０﹒７４％，折合港元報６﹒１９元。建行升０﹒３８％，折合港元報
７﹒５８元。中銀升０﹒３３％，折合港元報３８﹒８３元。騰訊走高０﹒５３％，折合港元報
３９８﹒９１元。友邦升０﹒９４％，折合港元報６８﹒０４元。中移動升０﹒６１％，折合港
元報６９﹒６７元。
＊港股ＡＤＲ夜期造好，短線或現報復式反彈＊
港股昨日開市迅速跌穿三萬關，其後愈跌愈深，尾市最多跌９７７點，低見２９３３２點，
收報２９４６８點，跌８４１點或２﹒８％，創２月１２日以來收市新低。展望後市，除貿易戰
外，聯儲局加息步伐加快下，港息上升壓力亦愈來愈大，而美元強勢亦令人民幣及港元走低，眾
多利淡因素發酵下，港股出現尋底格局。
技術上，港股短線暫不宜失守俗稱「牛熊線」的２５０天綫（昨處２９２２８點）支持，若
失守該支持位，後市或要考驗今年低位（２９１２９點）。不過，港股ＡＤＲ及夜期昨晚雙雙反
彈，料港股早段或先行反彈，惟上升空間有限，難突破３００００關區間底部阻力。另外，日本
眾議院通過賭場法案，料賭股今日沽壓會相當顯著。（ｔｔ）