《套期保值》油價昨天（１９日）下跌，紐約期油跌７８美仙，收報６５﹒０７美元；布蘭
特期油跌２６美仙，收報７５﹒０８。
市場預期俄羅斯與沙特在本月２２日的會議上決定增產１５０萬桶，中美貿易戰爭拗升級，
影響油價下跌。不過，伊朗石油部長表示產油國會議不大可能達成產量協議。
另一方面，美國石油協會公布上周美國原油庫存減少３００萬桶。紐約期油在亞洲交易時段
內曾經跌至每桶６３﹒５８美元，不過之後明顯買盤進入，但６７美元也是明顯阻力。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
20/06/2018 09:34
《套期保值－蕭猷華》油價靜待產油國本周會議
《套期保值》油價昨天（１９日）下跌，紐約期油跌７８美仙，收報６５﹒０７美元；布蘭
特期油跌２６美仙，收報７５﹒０８。
市場預期俄羅斯與沙特在本月２２日的會議上決定增產１５０萬桶，中美貿易戰爭拗升級，
影響油價下跌。不過，伊朗石油部長表示產油國會議不大可能達成產量協議。
另一方面，美國石油協會公布上周美國原油庫存減少３００萬桶。紐約期油在亞洲交易時段
內曾經跌至每桶６３﹒５８美元，不過之後明顯買盤進入，但６７美元也是明顯阻力。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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