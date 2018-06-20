《經濟通通訊社２０日專訊》ＤＣＢ控股（０８０４０）發盈警，預期截至２０１８年３月
３１日止年度，集團預期錄得純利，主要是由於收益增加，導致毛利上升，而毛利率亦將上升
升。若未計及上市開支前，集團預期年度錄得之純利會上升。然而，經計及屬於非經常性質之上
市開支後，預期純利會減少。
集團預期年度業績將於６月底前刊發。（ｋｚ）
20/06/2018 09:15
【企業盈警】ＤＣＢ（８０４０）年度盈利減少，惟收益增毛利率升
《經濟通通訊社２０日專訊》ＤＣＢ控股（０８０４０）發盈警，預期截至２０１８年３月
３１日止年度，集團預期錄得純利，主要是由於收益增加，導致毛利上升，而毛利率亦將上升
升。若未計及上市開支前，集團預期年度錄得之純利會上升。然而，經計及屬於非經常性質之上
市開支後，預期純利會減少。
集團預期年度業績將於６月底前刊發。（ｋｚ）
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