《經濟通通訊社２０日專訊》信義光能（００９６８）公布，已就分拆旗下信義能源於聯交
所上市，提交上市申請表格，分拆擬以全球發售方式進行。
分拆完成後，信義能源將持續為公司旗下非全資附屬，故此，信義能源的經營業績將持續於
公司綜合財務報表中合併入賬。
信義能源主要在中國開展太陽能發電場經營業務。（ｔｔ）
20/06/2018 08:54
信義光能（００９６８）已申請分拆信義能源上市
《經濟通通訊社２０日專訊》信義光能（００９６８）公布，已就分拆旗下信義能源於聯交
所上市，提交上市申請表格，分拆擬以全球發售方式進行。
分拆完成後，信義能源將持續為公司旗下非全資附屬，故此，信義能源的經營業績將持續於
公司綜合財務報表中合併入賬。
信義能源主要在中國開展太陽能發電場經營業務。（ｔｔ）
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