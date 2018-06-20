信義光能（００９６８）已申請分拆信義能源上市

《經濟通通訊社２０日專訊》信義光能（００９６８）公布，已就分拆旗下信義能源於聯交

所上市，提交上市申請表格，分拆擬以全球發售方式進行。

分拆完成後，信義能源將持續為公司旗下非全資附屬，故此，信義能源的經營業績將持續於

公司綜合財務報表中合併入賬。

信義能源主要在中國開展太陽能發電場經營業務。（ｔｔ）

