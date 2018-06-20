《經濟通通訊社２０日專訊》中國獨立線上消費金融服務提供商維信金科（０２００３）公
布招股結果，每股定價２０元，為招股價範圍每股２０至２３元之下限，所得款項淨額約
１１﹒９億元。股份將於明早（２１日）於主板上市。
公開發售部分獲超額認購約８﹒３６倍，一手２００股中籤率為１００％，而認購
３４２﹒８６萬股的「頭錘飛」有２張，中籤率為９％。至於配售部分則錄得輕微超額認購。（
ｔｔ）
20/06/2018 11:35
【ＩＰＯ反應】維信金科（０２００３）超購逾８倍，每人穩獲一手
《經濟通通訊社２０日專訊》中國獨立線上消費金融服務提供商維信金科（０２００３）公
布招股結果，每股定價２０元，為招股價範圍每股２０至２３元之下限，所得款項淨額約
１１﹒９億元。股份將於明早（２１日）於主板上市。
公開發售部分獲超額認購約８﹒３６倍，一手２００股中籤率為１００％，而認購
３４２﹒８６萬股的「頭錘飛」有２張，中籤率為９％。至於配售部分則錄得輕微超額認購。（
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