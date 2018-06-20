港股僅窄幅反彈１０點報２９４７８，國指軟１６點報１１４７５

《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普持續對中國就貿易問題上施壓，令環球股市震

盪，美股隔晚（１９日）顯著下挫，道指跌２８７點或１﹒１５％，收報２４７００點；標指跌

１１點或０﹒４％，收報２７６２點；納指軟２１點或０﹒２８％，報７７２５點。

恆指夜期收報２９５００點，升１２９點，高水３２點。港股ＡＤＲ比例指數升１２１點或

０﹒４％，報２９５８９點。

惟港股今早僅窄幅高開１０點報２９４７８點。國指跌１６點報１１４７５點。

中石化（００３８６）現價上升１﹒５７％，報７﹒１元，為升幅最大藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

匯豐控股（００００５） ７４﹒３０元 下跌０﹒４０％

港交所 （００３８８） ２４８﹒００元 上升０﹒０８％

騰訊控股（００７００） ４００﹒００元 上升０﹒８１％

建設銀行（００９３９） ７﹒５６元 上升０﹒１３％

中國移動（００９４１） ６９﹒９５元 上升１﹒０１％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒７０元 上升０﹒４５％

工商銀行（０１３９８） ６﹒１４元 無升跌

中國平安（０２３１８） ７７﹒００元 下跌０﹒１３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｔｔ）

