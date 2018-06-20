《盤後部署》中美貿易摩擦持續，港股難見強力反彈

《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普持續對中國就貿易問題上施壓，令環球股市震

盪，美股隔晚（１９日）顯著下挫，道指跌２８７點收報２４７００點。

港股夜期昨日收報升過百點，港股今早窄幅高開１０點，港股早段走勢未見方向，在內需股

及石油股獲追捧下見反彈，不過同時因中資金融股受累於Ａ股表現，大市一度倒跌６１點，低見

２９４０６點。午後重磅股回勇，港股發力彈高最多４７６點，高見２９９４４逼近三萬關。最

終升幅收窄至２２８點或０﹒７７％，收報２９６９６點。主板成交１０９８﹒２６億元，比上

日減少２８﹒２１％。

國指升１２點或０﹒１１％，報１１５０５點。滬指升７點或０﹒２７％，報２９１５點。



＊中美貿易摩擦持續，留意中方下一步行動＊



中美貿易摩擦升溫，在美方再提出額外就２０００億半元中國貨物加徵關稅後，市場正等待

中國下一步可能作出的報復行動，不過市場普遍認為中國應該會在關稅稅率，或非關稅措施方面

入手，而在商品總值上不會再加大規模。

瑞銀財富管理投資總監發表「貿易爭端硝煙再起」報告表示，中美貿易摩擦升溫及其引發的

報復措施在短期內不太可能平息，依然維持基準情景，即最終將對現有貿易協定重新進行談判，

中美之間將達成新協議。雙方針鋒相對的關稅舉措還將持續，但對全球經濟的影響有限。

然而，儘管經濟受到的直接影響可能不大，但由於美國推出進一步舉措的時間不確定，可能

導致市場波動加劇，因此投資者仍需密切關注事態發展。



＊港股現守２５０天線，後市需看內地股市＊



港股昨日爆發小型股災，雖然今日開市初段走勢相對乏力及反覆，但過其後重磅股顯著回勇

，帶動港股一度逼近三萬點關口。

港股暫未有跌穿２５０天線水平，現時亦見輕微的反彈，若美國未有下一步過激的舉措，相

信港股２５０天線可以見支持。不過，投資者需要留意，港股要突破２９８００點水平的反彈阻

力仍有一定難度，後市走勢仍然受制於中資金融股及內地股市的走勢，若Ａ股繼續疲弱，預計港

股在短期內亦會繼續「無運行」。（ａｌ）

