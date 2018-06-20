【中興復牌】傳中興與美國仍在處理託管協議，以求解除禁令

《經濟通通訊社２０日專訊》據外電引述美國官員報道，中興通訊（００７６３）與美國政

府仍在就涉及４億美元的第三方託管協議進行商討。該項協議必須完成，中興通訊的禁令才能解

除。

另外，有消息人士稱，中興通訊上周已支付１０億美元的民事罰款。（ｍｎ）

