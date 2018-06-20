《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普貿易事務顧問納瓦羅稱，美中雙方官員經過多
輪磋商，未能就解決易爭端取得進展，故總統特朗普需實施關稅以捍衛美國利益。
納瓦羅稱，美國政府未能在改變中國掠奪性的貿易行為方面取得進展，中國可能低估特朗普
尋求改變中國貿易行為的決心。
納瓦羅重申，希望與中國官員繼續磋商，認為在兩國的貿易爭端中，中國將比美國遭受更多
的損失，美國政府將以有節制及公平的方式選擇徵收關稅的中國產品。
另外，納瓦羅表示，不清楚及不會評論蘋果是否獲得中國商品關稅豁免權。（ｍｎ）
20/06/2018 08:36
【貿易開戰】納瓦羅：貿易爭端無進展，中國或低估特朗普決心
《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普貿易事務顧問納瓦羅稱，美中雙方官員經過多
輪磋商，未能就解決易爭端取得進展，故總統特朗普需實施關稅以捍衛美國利益。
納瓦羅稱，美國政府未能在改變中國掠奪性的貿易行為方面取得進展，中國可能低估特朗普
尋求改變中國貿易行為的決心。
納瓦羅重申，希望與中國官員繼續磋商，認為在兩國的貿易爭端中，中國將比美國遭受更多
的損失，美國政府將以有節制及公平的方式選擇徵收關稅的中國產品。
另外，納瓦羅表示，不清楚及不會評論蘋果是否獲得中國商品關稅豁免權。（ｍｎ）
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