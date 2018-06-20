《經濟通通訊社２０日專訊》日本眾議院通過賭場法案，法案最快於本周再交由參議院審議
，不過反對黨認為法案草率地表決通過，預計朝野政黨的辯論將更為激烈。
根據賭場法案，將批准在日本興建３間賭場，日本人及現居日本的外國人將徵收６０００日
圓入場費，並限制日本人進入賭場的次數。（ｍｎ）
20/06/2018 08:54
《地區經濟》日本眾議院通過賭場法案，參議院最快本周審議
《經濟通通訊社２０日專訊》日本眾議院通過賭場法案，法案最快於本周再交由參議院審議
，不過反對黨認為法案草率地表決通過，預計朝野政黨的辯論將更為激烈。
根據賭場法案，將批准在日本興建３間賭場，日本人及現居日本的外國人將徵收６０００日
圓入場費，並限制日本人進入賭場的次數。（ｍｎ）
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