《地區經濟》日本眾議院通過賭場法案，參議院最快本周審議

《經濟通通訊社２０日專訊》日本眾議院通過賭場法案，法案最快於本周再交由參議院審議

，不過反對黨認為法案草率地表決通過，預計朝野政黨的辯論將更為激烈。

根據賭場法案，將批准在日本興建３間賭場，日本人及現居日本的外國人將徵收６０００日

圓入場費，並限制日本人進入賭場的次數。（ｍｎ）

