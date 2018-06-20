《經濟通通訊社２０日專訊》美國宣布退出聯合國人權理事會，總統特朗普之前一直表明除
非聯合國人權理事會進行重大改革，否則就退出該組織。
美國國務卿蓬佩奧與美國駐聯合國大使黑利宣布今次決定，黑利批評中國等侵犯人權的國家
繼續被選為人權理事會成員，令人權理事會淪為侵犯人權者的保護者。
黑利又指，美國政府不滿人權理事會長期對以色列持有不合理的偏見，在以巴衝突上，對以
色列展現敵意。（ｍｎ）（ｚｚ）
20/06/2018 09:41
《國際要聞》美國退出聯合國人權理事會，批中國等侵權國家成理事
《經濟通通訊社２０日專訊》美國宣布退出聯合國人權理事會，總統特朗普之前一直表明除
非聯合國人權理事會進行重大改革，否則就退出該組織。
美國國務卿蓬佩奧與美國駐聯合國大使黑利宣布今次決定，黑利批評中國等侵犯人權的國家
繼續被選為人權理事會成員，令人權理事會淪為侵犯人權者的保護者。
黑利又指，美國政府不滿人權理事會長期對以色列持有不合理的偏見，在以巴衝突上，對以
色列展現敵意。（ｍｎ）（ｚｚ）
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