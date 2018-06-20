【代幣風暴】南韓交易所Ｂｉｔｈｕｍｂ被竊取３千萬美元虛擬貨幣

《經濟通通訊社２０日專訊》南韓虛擬貨幣交易所Ｂｉｔｈｕｍｂ表示，約３０００萬美元

虛擬貨幣遭駭客竊取。

Ｂｉｔｈｕｍｂ今早透露，正將所有虛擬資產轉移到線下保存，所有存入及提取服務均已暫

停，同時亦將彌補客戶所有損失。

根據ＣｏｉｎＭａｒｋｅｔＣａｐ﹒ｃｏｍ的數據，Ｂｉｔｈｕｍｂ是亞洲最大虛擬貨幣交

易所之一，管理近３﹒６億美元資產。（ｍｎ）

