《經濟通通訊社２０日專訊》南韓虛擬貨幣交易所Ｂｉｔｈｕｍｂ表示，約３０００萬美元
虛擬貨幣遭駭客竊取。
Ｂｉｔｈｕｍｂ今早透露，正將所有虛擬資產轉移到線下保存，所有存入及提取服務均已暫
停，同時亦將彌補客戶所有損失。
根據ＣｏｉｎＭａｒｋｅｔＣａｐ﹒ｃｏｍ的數據，Ｂｉｔｈｕｍｂ是亞洲最大虛擬貨幣交
易所之一，管理近３﹒６億美元資產。（ｍｎ）
20/06/2018 13:07
【代幣風暴】南韓交易所Ｂｉｔｈｕｍｂ被竊取３千萬美元虛擬貨幣
《經濟通通訊社２０日專訊》南韓虛擬貨幣交易所Ｂｉｔｈｕｍｂ表示，約３０００萬美元
虛擬貨幣遭駭客竊取。
Ｂｉｔｈｕｍｂ今早透露，正將所有虛擬資產轉移到線下保存，所有存入及提取服務均已暫
停，同時亦將彌補客戶所有損失。
根據ＣｏｉｎＭａｒｋｅｔＣａｐ﹒ｃｏｍ的數據，Ｂｉｔｈｕｍｂ是亞洲最大虛擬貨幣交
易所之一，管理近３﹒６億美元資產。（ｍｎ）
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