《經濟通通訊社２０日專訊》高盛行政總裁Ｌｌｏｙｄ Ｂｌａｎｋｆｅｉｎ指出，美國總
統特朗普在貿易問題上對待中國的方式可能只是虛張聲勢。
他補充，不認為美國與中國會希望在貿易上同歸於盡，相信不會導致經濟出現崩潰。
Ｂｌａｎｋｆｅｉｎ認為，目前華府的行動是特朗普談判策略的一部分，有可能類似最近與
北韓所進行的談判，用來提醒對手自己還有多少火力。（ｍｎ）
20/06/2018 16:23
【貿易開戰】高盛ＣＥＯ：特朗普關稅威脅只是虛張聲勢
《經濟通通訊社２０日專訊》高盛行政總裁Ｌｌｏｙｄ Ｂｌａｎｋｆｅｉｎ指出，美國總
統特朗普在貿易問題上對待中國的方式可能只是虛張聲勢。
他補充，不認為美國與中國會希望在貿易上同歸於盡，相信不會導致經濟出現崩潰。
Ｂｌａｎｋｆｅｉｎ認為，目前華府的行動是特朗普談判策略的一部分，有可能類似最近與
北韓所進行的談判，用來提醒對手自己還有多少火力。（ｍｎ）
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