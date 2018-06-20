【貿易開戰】高盛ＣＥＯ：特朗普關稅威脅只是虛張聲勢

《經濟通通訊社２０日專訊》高盛行政總裁Ｌｌｏｙｄ Ｂｌａｎｋｆｅｉｎ指出，美國總

統特朗普在貿易問題上對待中國的方式可能只是虛張聲勢。

他補充，不認為美國與中國會希望在貿易上同歸於盡，相信不會導致經濟出現崩潰。

Ｂｌａｎｋｆｅｉｎ認為，目前華府的行動是特朗普談判策略的一部分，有可能類似最近與

北韓所進行的談判，用來提醒對手自己還有多少火力。（ｍｎ）

