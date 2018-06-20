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即市新聞

20/06/2018 17:14

《台股攻略－馮偉明》台股今日升２３點，守住１０９００點關卡

　　《台股攻略》台股今日開高走高，升２３﹒２５點，收１０９２７﹒４４點，成交金額為新
台幣１７８０﹒６２億元。
　　美中貿易戰升溫，周二美股下跌。亞股今早回穩，台股方面，在台積電翻紅、大立光早盤走
揚以及國泰金等大型金控股穩住金融股指數的情況下，台股盤中往平盤靠攏。台積電升
０﹒４４％，收新台幣２２６元，大立光升１﹒２６％，收新台幣４４０５元，鴻海收平盤新台
幣８３元。被動元件族群今日疲軟，國巨盤中跌停，收新台幣１０１０元，華新科大跌超過９％
，收新台幣３５７元，大毅收新台幣１３３元，達方收新台幣８３﹒９元。矽晶圓族群方面，環
球晶、合晶、嘉晶等在午盤後出現明顯拉回。ＭＯＳＦＥＴ概念股大中、富鼎及尼克森也收黑。
光碟股中環及錸德盤中一度跌停，但尾盤均打開。金融股在富邦金及國泰金領軍下，中信金、兆
豐金、元大金、台新金、第一金、國票金、開發金、永豐金、華南金及合庫金也收紅。
　　台幣持續貶值的趨勢暫未見紓緩下來，料近期外資對台股態度依舊保守，中美貿易戰若未停
止，建議投資者對新興市場的走勢不宜過度期待。若國際盤沒有再出現更多利空，則台股有機會
暫時維持區間整理。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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