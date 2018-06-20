【企業盈喜】澳至尊（０２０３１）料年度溢利增加約三倍

《經濟通通訊社２０日專訊》澳至尊（０２０３１）發盈喜，預期截至３月３１日止年度，

錄得擁有人應佔綜合溢利介乎１０００萬元至１４００萬元，較２０１７年年度的溢利增加約三

倍。

主要由於：各種銷售渠道的銷售增加；及並無２０１７年年度產生的非經常性上市開支，儘

管有關正面影響部分被直接銷售開支（包括銷售佣金），及拓展各種銷售渠道所產生的開支增加

而有所抵銷。

預計年度業績將於下周四（２８日）公布。（ａｌ）

