【企業盈警】昌興國際（８０３）料全年虧損擴至最少１０﹒５億元

《經濟通通訊社２０日專訊》昌興國際（００８０３）發盈警，預期於截至３月底止年度，

錄得虧損介乎１０﹒５億元至１１﹒５億元，主要歸因於資產減值，２０１７年年度則為錄得虧

損１﹒２８億元。

減值虧損主要歸因於在報告期結算日，根據適用會計準則按採礦權以及物業、廠房及設備各

自之可收回金額，重新計量鐵礦石開採及加工業務之相關資產，導致就相關資產確認減值虧損。

年度業績預期於６月底刊發。（ａｌ）

