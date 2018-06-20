《經濟通通訊社２０日專訊》昌興國際（００８０３）發盈警，預期於截至３月底止年度，
錄得虧損介乎１０﹒５億元至１１﹒５億元，主要歸因於資產減值，２０１７年年度則為錄得虧
損１﹒２８億元。
減值虧損主要歸因於在報告期結算日，根據適用會計準則按採礦權以及物業、廠房及設備各
自之可收回金額，重新計量鐵礦石開採及加工業務之相關資產，導致就相關資產確認減值虧損。
年度業績預期於６月底刊發。（ａｌ）
20/06/2018 08:52
【企業盈警】昌興國際（８０３）料全年虧損擴至最少１０﹒５億元
《經濟通通訊社２０日專訊》昌興國際（００８０３）發盈警，預期於截至３月底止年度，
錄得虧損介乎１０﹒５億元至１１﹒５億元，主要歸因於資產減值，２０１７年年度則為錄得虧
損１﹒２８億元。
減值虧損主要歸因於在報告期結算日，根據適用會計準則按採礦權以及物業、廠房及設備各
自之可收回金額，重新計量鐵礦石開採及加工業務之相關資產，導致就相關資產確認減值虧損。
年度業績預期於６月底刊發。（ａｌ）
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