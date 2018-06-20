《經濟通通訊社２０日專訊》聯旺集團（０８２１７）發盈警，預期集團於截至３月底止年
度將錄得虧損淨額，相比２０１７年同期則錄得純利。主要由於期內毛利率下降及收益減少所致
。
該公司全年度業績料於下周一（２５日）刊發。（ａｌ）
20/06/2018 08:52
【企業盈警】聯旺集團（０８２１７）預期全年由盈轉虧
《經濟通通訊社２０日專訊》聯旺集團（０８２１７）發盈警，預期集團於截至３月底止年
度將錄得虧損淨額，相比２０１７年同期則錄得純利。主要由於期內毛利率下降及收益減少所致
。
該公司全年度業績料於下周一（２５日）刊發。（ａｌ）
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