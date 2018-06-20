《經濟通通訊社２０日專訊》維信金科（０２００３）明天（２１日）掛牌，今日於輝
立暗盤交易系統，開市價１８﹒５元，較招股價２０元低７﹒５％，每手２００股，不計交易費
用虧損３００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１８﹒９６元，低招股價５﹒２％。（ａｌ）
20/06/2018 16:20
【新股上市】維信金科暗盤開報１８﹒５元，低招股價７﹒５％
《經濟通通訊社２０日專訊》維信金科（０２００３）明天（２１日）掛牌，今日於輝
立暗盤交易系統，開市價１８﹒５元，較招股價２０元低７﹒５％，每手２００股，不計交易費
用虧損３００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１８﹒９６元，低招股價５﹒２％。（ａｌ）
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