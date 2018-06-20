《異動股》中石化（０３８６）現彈近半成，重上五十天線暫冠藍籌

《經濟通通訊社２０日專訊》中石化（００３８６）昨日跌近３％，今日收復失地，現反彈

４﹒８６％，報７﹒３３元，重上五十天線（７﹒２８２元），並暫冠藍籌；主動沽盤６４％；

成交約２４９２萬股，涉資１﹒７９億元。

國際油價周二（１９日）下跌，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）會議在即可能決定增產，且中

美貿易戰升級引發金融市場恐慌，波及油市。

布蘭特８月期貨跌０﹒２６美元０﹒４％，收７５﹒０８美元，美國７月期油跌０﹒７８美

元，或１﹒２％，收報每桶６５﹒０７美元。

俄羅斯能源部長諾瓦克表示，俄羅斯計劃提議油組和其他參與聯合減產的產油國增產，增產

幅度為每日１５０萬桶。ＯＰＥＣ將於本周五（２２日）在維也納舉行會議，預計將決定是否增

加全球石油產量。

另外，美國石油協會（ＡＰＩ）周二稱，截至６月１５日一周，美國原油庫存減少３００萬

桶，至４﹒３０６億桶，減幅比市場預期的為高。

現時，恆生指數報２９６０８，上升１４０點或上升０﹒４８％，主板成交１１９﹒８１億

元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中石化（００３８６） ７﹒３３元 上升４﹒８６％

中石油（００８５７） ５﹒８８元 上升０﹒８６％

中海油（００８８３） １２﹒６６元 上升０﹒９６％

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（ａｌ）

