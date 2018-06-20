  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/06/2018 09:39

《異動股》中石化（０３８６）現彈近半成，重上五十天線暫冠藍籌

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中石化（００３８６）昨日跌近３％，今日收復失地，現反彈
４﹒８６％，報７﹒３３元，重上五十天線（７﹒２８２元），並暫冠藍籌；主動沽盤６４％；
成交約２４９２萬股，涉資１﹒７９億元。
　　國際油價周二（１９日）下跌，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）會議在即可能決定增產，且中
美貿易戰升級引發金融市場恐慌，波及油市。
　　布蘭特８月期貨跌０﹒２６美元０﹒４％，收７５﹒０８美元，美國７月期油跌０﹒７８美
元，或１﹒２％，收報每桶６５﹒０７美元。
　　俄羅斯能源部長諾瓦克表示，俄羅斯計劃提議油組和其他參與聯合減產的產油國增產，增產
幅度為每日１５０萬桶。ＯＰＥＣ將於本周五（２２日）在維也納舉行會議，預計將決定是否增
加全球石油產量。
　　另外，美國石油協會（ＡＰＩ）周二稱，截至６月１５日一周，美國原油庫存減少３００萬
桶，至４﹒３０６億桶，減幅比市場預期的為高。
　　現時，恆生指數報２９６０８，上升１４０點或上升０﹒４８％，主板成交１１９﹒８１億
元。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石化（００３８６）　　　７﹒３３元　　　上升４﹒８６％
　　中石油（００８５７）　　　５﹒８８元　　　上升０﹒８６％
　　中海油（００８８３）　　１２﹒６６元　　　上升０﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ａｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事20/06/2018
獨角獸潮響號角 藥明康德東山再起
剖析天下20/06/2018
美俄沙特 同撐增產
剖析天下20/06/2018
美加息 歐退市 銀行反見熊市？
剖析天下20/06/2018
聯儲局加息步伐 或將加快
國際動態20/06/2018
默克爾接盟友通牒 急解難民問題
生財有道19/06/2018
【貿易開戰】大摩：中美貿易戰擴大風險升 中港股市估值下調繼續
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN