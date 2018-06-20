《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國務院決定對國務院促進中小企業發展工
作領導小組作相應調整，由國務院副總理劉鶴任組長。小組主要職責為加強對促進中小企業發展
工作的組織領導和政策協調，統籌指導和督促推動各地區、各部門抓好促進中小企業發展任務落
實，協調解決促進中小企業發展工作中的重大問題。
小組名單
－－－－－－－－－－－－－－
組長：
劉 鶴 國務院副總理
副組長：
苗 圩 工業和信息化部部長
劉 昆 財政部部長
高 雨 國務院機關黨組成員
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20/06/2018 11:47
【駐京專電】劉鶴出任「促進中小企業發展工作領導小組」組長
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國務院決定對國務院促進中小企業發展工
作領導小組作相應調整，由國務院副總理劉鶴任組長。小組主要職責為加強對促進中小企業發展
工作的組織領導和政策協調，統籌指導和督促推動各地區、各部門抓好促進中小企業發展任務落
實，協調解決促進中小企業發展工作中的重大問題。
小組名單
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組長：
劉 鶴 國務院副總理
副組長：
苗 圩 工業和信息化部部長
劉 昆 財政部部長
高 雨 國務院機關黨組成員
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