【駐京專電】劉鶴出任「促進中小企業發展工作領導小組」組長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國務院決定對國務院促進中小企業發展工

作領導小組作相應調整，由國務院副總理劉鶴任組長。小組主要職責為加強對促進中小企業發展

工作的組織領導和政策協調，統籌指導和督促推動各地區、各部門抓好促進中小企業發展任務落

實，協調解決促進中小企業發展工作中的重大問題。

小組名單

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組長：

劉 鶴 國務院副總理



副組長：

苗 圩 工業和信息化部部長

劉 昆 財政部部長

高 雨 國務院機關黨組成員

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