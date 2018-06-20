《午市前瞻》港股現階段有投資吸引性，可分段吸納

《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普持續對中國就貿易問題上施壓，令環球股市震

盪，美股隔晚（１９日）顯著下挫，道指跌２８７點或１﹒１５％，收報２４７００點；標指跌

１１點或０﹒４％，收報２７６２點；納指軟２１點或０﹒２８％，報７７２５點。

不過，港股夜期昨日收報２９５００點，升１２９點，高水３２點。港股今早窄幅高開

１０點，在內需股及石油股獲追捧下，港股早段最多反彈１６２點，高見２９６３０點，但中資

金融股受累於Ａ股表現，港股升幅持續收窄，一度倒跌６１點，低見２９４０６點，惟騰訊

（００７００）及友邦（０１２９９）早市尾段發力，港股最終仍能重拾升勢，半日收升１２０

點或０﹒４％，報２９５８８點。半日主板成交５５０﹒０３億元。

國指軟８點或０﹒０７％，報１１４８４點。滬指再遇沽壓，半日跌１７點或０﹒５９％，

報２８９０點。



＊貿易戰惡化內需股受捧，中興連日急跌今反彈＊



中美貿易戰持續惡化，內需股成資金避險對象，旺旺（００１５１）升４﹒３７％，報

７﹒４１元，收復５０天線（７﹒１６１元），為半日升幅最大藍籌。蒙牛（０２３１９）連跌

四日累挫１０﹒１％後，半日反彈２﹒９９％，報２７﹒６元。恆安（０１０４４）升

２﹒１４％，報７６﹒５元。

個別出口股捱沽，萬洲（００２８８）昨日急挫５﹒７％後，現價再下跌２﹒２６％，報６

﹒４９元，暫跌幅最大藍籌，盤中低見６﹒４４元，創逾一年低。敏華（０１９９９）升

３﹒４６％，報６﹒８８元。耐世特（０１３１６）漲２﹒２２％，報１１﹒９６元。

中興通訊（００７６３）上周三（１３）復牌後連跌四日累挫６１﹒５％，今日早市反彈

１５﹒５３％，報１１﹒３８元。手機設備股亦見反彈，高偉電子（０１４１５）此前發盈警，

昨日急挫１１﹒５２％，今日反彈２﹒３７％，報１﹒７３元。比亞迪電子（００２８５）升３

﹒０３％，報１１﹒５８元。舜宇（０２３８２）漲０﹒３９％，報１５５﹒９元。瑞聲

（０２０１８）軟０﹒２６％，報１１６元。



＊海螺半日最差國指股，騰訊匯控友邦齊齊回勇＊



水泥股逆市向下，海螺水泥（００９１４）急挫３﹒８１％，報４５﹒５元，為跌幅最大國

指成份股。潤泥（０１３１３）跌２﹒３４％，報８﹒３５元。中建材（０３３２３）軟

０﹒７８％，報８﹒８７元。

國際油價昨日走低，但石油股仍造好，中石化（００３８６）升１﹒５７％，報７﹒１元。

中石油（００８５７）無升跌，報５﹒８３元。中海油（００８８３）漲０﹒９６％，報

１２﹒６６元。

重磅股方面，匯控（００００５）漲０﹒６％，報７５﹒０５元。騰訊重上４００元大關，

半日升０﹒８１％報４００元。友邦（０１２９９）走高１﹒８６％，報６８﹒６５元。港交所

（００３８８）軟０﹒２４％，報２４７﹒２元。

中資金融股全線受壓，建行（００９３９）跌０﹒９３％，報７﹒４８元。工行

（０１３９８）走低０﹒４９％，報６﹒１１元。平保（０２３１８）軟０﹒７８％，報

７６﹒５元。國壽（０２６２８）升０﹒２３％，報２１﹒４元。



＊林家亨：首都機場及個別內房股，可吼低吸納＊



國農證券董事總經理林家亨對《經濟通通訊社》表示，預計短期的中美股市跌幅已經收斂。

恆指昨日收市（２９４６８點）水平剛剛處於２００天及２５０天移動平均線之間，現階段開始

有投資的吸引性，可以分階段吸納。其中，其中昨天跌幅過大的股份包括有北京首都機場

（００６９４），及個別內房股等，可以分階段吼低吸納。（ｔｔ）

