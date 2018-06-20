【北水炒Ｄ乜】北水回升流入１５億，買中生製藥華能沽中石化中興

《經濟通通訊社２０日專訊》中港股市周三齊齊反彈，北水同日回升，錄淨流入１５﹒１億

元人民幣；其中北水流入最多的個股為中國生物製藥（０１１７７）、華能國際電力

（００９０２）、交通銀行（０３３２８）、招行（０３９６８）、神華（０１０８８）；沽盤

最多的個股為中石化（００３８６）、中興（００７６３）。

主板成交１０９８﹒２６億元，較周二減少２８﹒２１％；港股通成交額１００﹒６６億，

佔大市成交９﹒１７％。

恆指反彈升２２８﹒０２點或０﹒７７％，收報２９６９６﹒１７點。



＊中興Ｈ股止血反彈兩成，北水套現１﹒３億＊



市傳中興與美國仍在處理託管協議，以求解除禁令。中興亦澄清美參院版本法案還需與眾院

協調，目前仍非美國法律。該股復牌多日後終在周三止血大反彈，全日收升２０％報１１﹒８２

元，北水套現沽１﹒２８億。

中石化全日升２﹒５８％，北水沽２﹒０８億。



＊中資金融股未有起色，北水流入交行招行各１億＊



上證周二急瀉，周三於二千九關爭持，中資金融股仍未有太大起色，交通銀行表現相對較好

，全日升１﹒１４％，北水流入１﹒１３億；招行跌０﹒４９％，北水流入１﹒１２億。

另外，北水分別流入中國生物製藥１﹒７３億；流入華能１﹒６６億；流入神華９０９４萬

；流入吉利（００１７５）共７２９５萬。（ｅｎ）

