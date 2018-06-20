  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/06/2018 17:43

【北水炒Ｄ乜】北水回升流入１５億，買中生製藥華能沽中石化中興

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中港股市周三齊齊反彈，北水同日回升，錄淨流入１５﹒１億
元人民幣；其中北水流入最多的個股為中國生物製藥（０１１７７）、華能國際電力
（００９０２）、交通銀行（０３３２８）、招行（０３９６８）、神華（０１０８８）；沽盤
最多的個股為中石化（００３８６）、中興（００７６３）。
　　主板成交１０９８﹒２６億元，較周二減少２８﹒２１％；港股通成交額１００﹒６６億，
佔大市成交９﹒１７％。
　　恆指反彈升２２８﹒０２點或０﹒７７％，收報２９６９６﹒１７點。
　
＊中興Ｈ股止血反彈兩成，北水套現１﹒３億＊

　　市傳中興與美國仍在處理託管協議，以求解除禁令。中興亦澄清美參院版本法案還需與眾院
協調，目前仍非美國法律。該股復牌多日後終在周三止血大反彈，全日收升２０％報１１﹒８２
元，北水套現沽１﹒２８億。
　　中石化全日升２﹒５８％，北水沽２﹒０８億。
　
＊中資金融股未有起色，北水流入交行招行各１億＊

　　上證周二急瀉，周三於二千九關爭持，中資金融股仍未有太大起色，交通銀行表現相對較好
，全日升１﹒１４％，北水流入１﹒１３億；招行跌０﹒４９％，北水流入１﹒１２億。
　　另外，北水分別流入中國生物製藥１﹒７３億；流入華能１﹒６６億；流入神華９０９４萬
；流入吉利（００１７５）共７２９５萬。（ｅｎ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS20/06/2018
【FOCUS】官媒籲「老鄉別跑」 「韭菜」宜獨立思考
中國故事20/06/2018
獨角獸潮響號角 藥明康德東山再起
剖析天下20/06/2018
美俄沙特 同撐增產
剖析天下20/06/2018
美加息 歐退市 銀行反見熊市？
剖析天下20/06/2018
聯儲局加息步伐 或將加快
國際動態20/06/2018
默克爾接盟友通牒 急解難民問題
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN