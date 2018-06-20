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即市新聞

20/06/2018 15:31

《美元走勢－羅明立》歐元短線反覆向下，初步支持位１﹒１５３０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒２５　　　１０９﹒８５　　　１１０﹒２１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１５８９　　　１﹒１５６７　　　１﹒１５７２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１７５　　　１﹒３１５２　　　１﹒３１６４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９６５　　　０﹒９９４０　　　０﹒９９６４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９４　　　７﹒８４７０　　　７﹒８４８８

　　《美元走勢》中美貿易戰惡化令美股急挫，道指隔晚（１９日）跌２８７點或１﹒１５％，
資金流入債市避險，１０年期美國債收益率下跌。美匯指數在上年１１月７日的高位９５﹒１５
附近爭持，需確認突破再展升勢，有望上試９６水平。
　　美聯儲官員支持繼續加息，而歐洲央行總裁德拉吉則態度保守，預期歐元區經濟將繼續保持
增長，通脹亦有望重回目標水平，不過並不急於加息，反而會保持耐性，審慎地確定第一次加息
的時機。歐美貨幣政策背道而馳，加上德國執政聯盟就處理難民存在爭議，利淡歐元短線走勢。
　　歐元兌美元短線反覆向下，初步支持位於１﹒１５３０，阻力位於１﹒１６５０。美元受避
險情緒帶動上升，加上預期歐美息差拉闊，遏抑歐元走勢。建議投資者於１﹒１６沽出歐元，目
標１﹒１５３０，以１﹒１６５０為止蝕。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０９﹒６０　　　１１０﹒８０　　　１０９﹒００
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６２０　　　１﹒１５００　　　１﹒１６７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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