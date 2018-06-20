《美元走勢－羅明立》歐元短線反覆向下，初步支持位１﹒１５３０

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １１０﹒２５ １０９﹒８５ １１０﹒２１
歐元╱美元 １﹒１５８９ １﹒１５６７ １﹒１５７２
英鎊╱美元 １﹒３１７５ １﹒３１５２ １﹒３１６４
美元╱瑞郎 ０﹒９９６５ ０﹒９９４０ ０﹒９９６４
美元╱港元 ７﹒８４９４ ７﹒８４７０ ７﹒８４８８
《美元走勢》中美貿易戰惡化令美股急挫，道指隔晚（１９日）跌２８７點或１﹒１５％，
資金流入債市避險，１０年期美國債收益率下跌。美匯指數在上年１１月７日的高位９５﹒１５
附近爭持，需確認突破再展升勢，有望上試９６水平。
美聯儲官員支持繼續加息，而歐洲央行總裁德拉吉則態度保守，預期歐元區經濟將繼續保持
增長，通脹亦有望重回目標水平，不過並不急於加息，反而會保持耐性，審慎地確定第一次加息
的時機。歐美貨幣政策背道而馳，加上德國執政聯盟就處理難民存在爭議，利淡歐元短線走勢。
歐元兌美元短線反覆向下，初步支持位於１﹒１５３０，阻力位於１﹒１６５０。美元受避
險情緒帶動上升，加上預期歐美息差拉闊，遏抑歐元走勢。建議投資者於１﹒１６沽出歐元，目
標１﹒１５３０，以１﹒１６５０為止蝕。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 沽出日圓 １０９﹒６０ １１０﹒８０ １０９﹒００
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６２０ １﹒１５００ １﹒１６７０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》