《美元走勢－羅明立》歐元短線反覆向下，初步支持位１﹒１５３０

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒２５ １０９﹒８５ １１０﹒２１

歐元╱美元 １﹒１５８９ １﹒１５６７ １﹒１５７２

英鎊╱美元 １﹒３１７５ １﹒３１５２ １﹒３１６４

美元╱瑞郎 ０﹒９９６５ ０﹒９９４０ ０﹒９９６４

美元╱港元 ７﹒８４９４ ７﹒８４７０ ７﹒８４８８



《美元走勢》中美貿易戰惡化令美股急挫，道指隔晚（１９日）跌２８７點或１﹒１５％，

資金流入債市避險，１０年期美國債收益率下跌。美匯指數在上年１１月７日的高位９５﹒１５

附近爭持，需確認突破再展升勢，有望上試９６水平。

美聯儲官員支持繼續加息，而歐洲央行總裁德拉吉則態度保守，預期歐元區經濟將繼續保持

增長，通脹亦有望重回目標水平，不過並不急於加息，反而會保持耐性，審慎地確定第一次加息

的時機。歐美貨幣政策背道而馳，加上德國執政聯盟就處理難民存在爭議，利淡歐元短線走勢。

歐元兌美元短線反覆向下，初步支持位於１﹒１５３０，阻力位於１﹒１６５０。美元受避

險情緒帶動上升，加上預期歐美息差拉闊，遏抑歐元走勢。建議投資者於１﹒１６沽出歐元，目

標１﹒１５３０，以１﹒１６５０為止蝕。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １０９﹒６０ １１０﹒８０ １０９﹒００

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６２０ １﹒１５００ １﹒１６７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

